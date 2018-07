Árboles corren peligro por mosquilla blanca

Esta plaga afecta de forma considerable a los ficus que hay en Celaya, pues provoca que se sequen y su tiempo de vida sea menor; piden a las autoridades actuar para que esta plaga sea controlada

Luz Zárate

Celaya.- Casi todos los árboles tipo ficus que hay en Celaya están infectados por una plaga causada por la mosquilla blanca.

Esta plaga origina que los árboles se sequen; tan sólo en la Alameda ya se han talado 62 en los últimos cinco años y las autoridades municipales no han hecho nada al respecto.

El presidente del Colegio de Agrónomos, Andrés Espinoza, manifestó que “es inconcebible que el director del Medio Ambiente se lave las manos diciendo que no le corresponde a él”.

Una de las causas por las que esta plaga atacó a los árboles, es porque el Ficus no es una especie recomendable para tener en Celaya.

Esta plaga fue reportada desde el mes de agosto del 2018 pero en lugar de estar bajo control más árboles han enfermado.

“Es una plaga que no ha sido atacada, que no ha sido resuelto el problema y la verdad es que no se le ha prestado interés y está afectando a los árboles de todas las colonias, de la zona centro y del poniente de la ciudad”, afirmó.

Espinoza señaló que se ha informado a la Dirección del Medio Ambiente pero en su lugar, se mandaron talar los árboles que ya estaban secos.

Los miembros del Colegio de Agrónomos recomiendan al municipio podar los árboles afectados y aplicar algún químico que no perjudique al medio ambiente para combatir la plaga.

Espinoza explicó que la mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum es pequeña, mide entre 1 y 3 mm de largo y está incluida dentro de la familia de los Aleyrodidae, se distingue de más de mil especies diferentes de mosca.

