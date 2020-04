Aradillas entrena softbol con lo que tiene a la mano

Agencias

Ciudad de México.- Fernando Villalpando quiere demostrar su valía fuera de México y no soltar más su sueño de jugar profesionalmente, al tiempo que disfruta del momento y mantiene una buena racha goleadora (10) con el CD Walter Ferretti de Nicaragua. Brillar en el extranjero para volver realizado.

Lejos de México y con cierta preocupación por la pandemia, Villalpando recuerda las dificultades de su carrera, las cuales comenzaron desde que salió de Zacatecas para perseguir un balón.

“Todo tiene mucho sacrificio, toda carrera como hoy tiene una historia atrás, me salí de casa desde los nueve años. Me fui a Guadalajara, a las infantiles del Atlas, fue complicado. Después me fui al Toluca, de los 15 a 18 años, y después salgo y tengo una cirugía por una pulbagia, estuve siete meses fuera, después pasé dos operaciones de rodilla, fue lo más duro de mi vida y quise dejarlo todo”, compartió el delantero mexicano.

Pero las lesiones no fueron el principal obstáculo en su carrera. se enfrentó al complicado mundo contractual de los clubes.

“Después de la tercera cirugía, te das cuenta de las cosas del futbol. Jugué en Mineros de Zacatecas, en Segunda División y Ascenso, también en Copa. En el 2018 me toca ser campeón goleador a nivel nacional, después me fui seis meses a préstamo a Tuxtla FC, pero desaparece la franquicia y regreso a Mineros.

“Voy a préstamo a Reboceros de la Piedad, pero hubo problemas económicos y demandé a ese equipo y otra vez quedé unos tres meses sin cobrar, ésa fue otra etapa difícil que me hizo no querer jugar más. Pero se da la oportunidad de venir a Nicaragua, aventé la moneda al aire y me ha salido bien”, recordó el delantero de 23 años de edad.

Aunque Villalpando está enfocado en el torneo nicaragüense, el cual sigue activo, no descarta una vuelta a México.

“Me gustaría sobresalir en mi propio país, siendo honesto estoy agradecido que en el extranjero se pueden hacer cosas importantes, hoy lo sigo corroborando. Por mi profesionalismo no me he sentado a ver otras propuestas, sé que hay, se manejan muchas cosas, pero sólo quiero concentrarme con el Walter, terminar el torneo y ayudar lo más posible, ser campeón”.

Respecto al dominio de extranjeros en las tablas de goleo individual de la Liga MX, Villalpando consideró que no se debe estigmatizar al jugador foráneo.

“Soy extranjero en una liga donde vengo a suplir a chavos, a miles de jóvenes que tienen el sueño. No estoy en contra de los extranjeros en ninguna liga del mundo, hay muchos mexicanos fuera que ocupamos puestos, pero en México creo que hay bastante calidad, mucha capacidad futbolística. Lo importante es trabajar con las nuevas generaciones”, dijo.