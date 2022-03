El alcalde resaltó que rifar la camioneta blindada en Salamanca da la posibilidad de no venderla en lo que indica el avalúo: casi 1.8 millones

Cuca Domínguez

Salamanca.- La camioneta blindada que compró la administración de Beatriz Hernández en agosto del 2020, se devalúa. La administración pasada pagó 2.7 millones de pesos cuando la adquirió y antes de comprarla pagó 2.8 millones por concepto de renta; en la actualidad está valuada en 1.8 millones, por lo que el alcalde César Prieto Gallardo, reiteró que se buscará rifarla para sacarle el mayor recursos posible que será destinado a la compra de camiones para parques y jardines.

El alcalde precisó que se están explorando las mejores opciones, “lo que queremos es que ese recurso que ya no va a llegar como se gastó, como se erogó, por lo menos no se pierda y si se recupera algo, sea en beneficio de la mayoría; estamos hablando de un tema por ejemplo de camiones para Parques y Jardines que sabemos están muy descuidados que falta mucho, no tenemos el equipo suficiente para darle atención a la demanda ciudadana; o en el tema de las pipas de agua o en la recolección de la basura, podría ser”, dijo.

Lea también: Salamanca: Rifa o venta de camioneta blindada de Beatriz debe definirse en 2022

César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca

Prieto Gallardo, reiteró lo que dijo en campaña y al inicio de su gobierno de que sería rifada esa camioneta blindada en Salamanca; “la verdad tengo ganas de rifarla, estamos viendo ese tema porque queremos que se recupere más de lo que se gastó, una rifa nos da la posibilidad de no venderla en lo que indica el avalúo que en este momento es muy bajo, aproximadamente casi 1.8 millones de pesos; que contrasta con lo que se pagó que fueron más de 5 millones de pesos.

Lo que queremos es que no pase lo que pasó la vez pasada, que fue solo para beneficio personal de una familia, de una persona, lo que se busca es que sea para beneficio de la gente, de los ciudadanos”, reiteró.

Sobre cuándo podría realizarse la rifa, dijo que se está revisando ese punto, “sí se tiene que hacer, vamos a ver qué fecha es la más adecuada para hacerlo y lo estaríamos haciendo, no nos la vamos a quedar”, concluyó.

Actualmente la camioneta está resguardada en el estacionamiento del municipio, luego de que el alcalde nunca la ha utilizado.

Camioneta blindada en Salamanca

En su informe de los primeros 100 días de gobierno, el presidente municipal Julio Cesar Prieto Gallardo, destacó una reestructuración en la administración, el haber encontrado las deficiencias y la “amplía” corrupción que había, lo que le permitirá ahorrar poco más de 130 millones de pesos que van a ir dirigidos principalmente a los servicios públicos municipales.

En ese sentido, Cesar Prieto, dio a conocer que, en una administración que no quería mencionar “porque ya pasó y prefiero olvidarla”, pero que se infiere es la administración pasada, en seguridad privada para el presidente municipal y su familia, se tuvo un gasto de 18 millones 510 mil pesos, cuando “nosotros estamos gastando cero pesos”, afirmó.

Además de que en los tres años, en la renta de armas para las escoltas, se gastaron tres millones 936 mil pesos, en el alquiler de camionetas blindadas y la posterior compra de una camioneta en Salamanca, seis millones 312 mil pesos; en de camiones para limpia, 64 millones 456 mil pesos; en el arrendamiento de maquinaria para el relleno, 41 millones 342 mil pesos.

Te puede interesar: