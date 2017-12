Apura el Senado Ley de Seguridad Interior

La minuta fue avalada ayer en comisiones y hoy será votada en el Pleno

Pondera Márquez Ley de Seguridad Interior

Agencia Reforma

CDMX.- Pese a los reclamos de organismos nacionales e internacionales, la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior llegó anoche al pleno del Senado.

Así, el llamado que el presidente Enrique Peña Nieto hizo el viernes para ampliar el diálogo en torno a la ley se redujo a dos días –lunes y martes- de reuniones con gobernadores y organizaciones a favor de la legislación y un encuentro con opositores. Ayer, luego de más de cinco horas de discusión, y tres de espera, las comisiones de Gobernación, de Marina, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron en lo general el dictamen tal cual lo envió la Cámara de Diputados.

Los legisladores acordaron llevar al pleno del Senado propuestas de reforma a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26 y la adición de un artículo transitorio, mientras que la panista Pilar Ortega anunció reservas adicionales a los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34.

Durante la discusión en comisiones se decretó un receso en la sesión ordinaria del Senado, que fue retomada en la noche para dar primera lectura al dictamen de la Ley de Seguridad Interior.

Entre quienes aprobaron en lo general están Francisco Yunes, Marcela Guerra y Cristina Díaz, del PRI, así como Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Preciado y Fernando Torres, del PAN, entre otros.

El panista Juan Carlos Romero Hicks propuso que se adoptaran audiencias públicas como método de trabajo, pero fue rechazado por 14 votos en contra por 9 a favor.

Durante la discusión, un activista de ‘SeguridadSinGuerra’ irrumpió y acusó a los legisladores de golpistas. “¡Esto es un golpe! Lo que están haciendo. Van a acabar como senadores golpistas, como los diputados”, gritó Alfredo Lecona.

“¡Roberto Gil, a ti te espiaron! ¿Y ahora quieres que esto lo hagan a todos los ciudadanos?”, agregó.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, le exigió a gritos y agitando la mano derecha en el aire guardar el orden.

“Guarden el orden constitucional, es lo que tienen que guardar”, replicó Lecona antes de que personal de seguridad se le acercara.

“¡Golpistas! ¡Golpistas!”, alcanzó a gritar.

De nuevo ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado ONU-DH consideraron que los cambios son insuficientes y llamaron a no aprobar el proyecto.

En San lázaro Revientan consulta por mando mixto

El PRI y la oposición se enfrentaron ayer en la Cámara de Diputados, por lo que la sesión concluyó con el riesgo de que no se designe en este periodo de sesiones al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Legisladores del PAN, el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y el PES reventaron la sesión cuando el PRI esperaba avalar un dictamen para someter a consulta popular, en la próxima elección presidencial, la propuesta de mando mixto policiaco.

La consulta ciudadana que impulsan los priistas es: “¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?”.

Luego de un debate donde acusaron de ilegal la propuesta, ya que la Constitución prohíbe poner a consulta el tema de la Seguridad Nacional, los diputados abandonaron el pleno. Para la votación, los 204 legisladores del PRI y sus aliados presentes no lograron el quórum requerido de 251.

“¿Por qué no pusieron a consulta el ‘gasolinazo’? Ahí no les dio la gana consultar a la gente. No sean sin vergüenza y no sean cínicos”, reprochó el legislador de MC, Jorge Álvarez Máynez.

El presidente de la Cámara, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, decretó un receso para lograr el quórum, pero ni así se obtuvo por lo que la sesión se levantó y se reanudará mañana, último día de sesiones.