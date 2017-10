Apuntadas, diputadas  por el PRI

Arcelia González González y Guadalupe Velázquez Díaz admitieron que sí van a buscar la reelección

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Las diputadas locales priistas Arcelia González González y Guadalupe Velázquez Díaz admitieron que sí van a buscar la reelección, para lo cual están a punto de presentar su carta de intención al IEEG, pero ambas señalaron que también esto dependerá de las reglas que fije su partido respecto a la contienda interna.

Arcelia González expresó: “Ya presenté mi carta de intención, es una legítima aspiración, por supuesto que es una figura que me he planteado, es un escenario que puede ser posible, dado que esta labor me ha dejado gran aprendizaje y a mí me gusta trabajar a favor de Guanajuato.”

Recordó que su distrito, de Irapuato, fue el único que ganó una mujer por la vía de mayoría relativa por parte de la oposición, es decir, por voto directo de los electores.

Por su parte, Guadalupe Velázquez también: “Sí, sí de hecho en un rato más llevaré mi carta de intención al IEEG como del partido para ir tomando curso de los caminos legales para buscar la reelección, estamos ya trabajando en mi distrito, esperemos que se plantee acá esta posición”.

Aunque aclaró: “Tendremos que esperar los caminos que determine mi partido sobre a qué lugares nos puedan mandar a contender, yo espero que se atienda mi deseo de la reelección, y si no, me voy a donde el partido me mande”.