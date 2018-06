Apuesta Krauze al voto diferenciado para no otorgar todo el poder a un solo partido

El escritor y politólogo aseguró que no hay que darle el poder a una única persona ya que habría un retroceso democrático en el país; reconoció que hay preocupación en el supuesto de que AMLO llegue al poder

Christian Rendón

León.- El historiador y politólogo, Enrique Krauze, considera que la sociedad mexicana debería de ejercer el primero de julio un voto diferenciado con el fin de que no se le otorgue el control a una sola fuerza política en el país, pues de lo contrario habría un retroceso democrático.

El escritor, dijo lo anterior en una rueda de prensa al término de la presentación de su libro titulado ‘El pueblo soy yo’ en las instalaciones de la Universidad Humani Mundial.

“Estoy seguro de que no hay que darle el poder a una única persona, no estoy seguro de si avanzaríamos, pero cuando menos no retrocederíamos a un pasado que no debemos volver, que es cuando el PRI tenía, un partido tenía el congreso completo, la Cámara de Diputados, senadores y el Poder Judicial y todas las instituciones, a ese pasado no debemos llegar”.

“Creo que es preferible dividir el voto. Hay quienes tienen la preferencia por un candidato preferencial, pero no le regale el congreso también”, comentó.

Reconoció que hay preocupación en el supuesto de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de México y que la mayoría de las curules pertenezcan a Morena, porque así se apoderará del Poder Judicial, modificará el Banco de México e institutos autónomos con el Instituto de la Transparencia o el Inegi o el Instituto Electoral.

Agregó que con el voto diferenciado entre los jóvenes se atacará el autoritarismo en México “voten por quien quieran, pero les regalen el poder”.

