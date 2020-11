Onofre Lujano

Acámbaro.- Ricardo David Zamudio Romero, actual presidente del Comité Municipal del PAN, explicó que su partido siempre le apuesta a la cultura de la capacitación “y sí contamos con mujeres aptas y con las capacidades para que nos puedan representar en candidaturas como es la alcaldía en Acámbaro”.

Agregó que aún no está definida la propuesta de género en que va mujer en Acámbaro, solo esta ratificada en el partido, pero no en el IEEG que es el órgano indicado para las elecciones y todo se evaluará “en caso de que vayamos con una coalición de la cual se encuentran en pláticas todavía”.

Zamudio Romero explicó que tienen fecha para registrar candidatos hasta el mes de enero y en el caso de una coalición pudiera ser cambiado el género porque se harían otra revaloración de los bloques de rentabilidad y un género diferente, “sin embargo, nosotros como panistas, estamos apostando que ya no haya una modificación y que también podamos competir solos”.

Agregó que no han roto los canales del diálogo al estar en pláticas con diferentes dirigencias, exceptuando al PRI, con quienes no se van a realizar alianzas “cuando menos en Guanajuato, pero hay tiempos por definir ya que el c a l e n d a r i o electoral será hasta el día 2 de enero y no podemos pronunciarnos o definir que ya no va haber cambios, sino que necesitamos ver en la mesas de negociaciones que todo se pueda acomodar en temas legales”.

Externó para la gente que “tenemos que hacer conciencia y es el momento de la mejor consulta y encuesta para que salgan a verter su opinión, ya que el futuro de México está en juego, y la verdad es que nosotros como ciudadanos tenemos el poder de hacer algo y este es el momento histórico; salgan a votar y analicen bien su voto ya que (…) los gobiernos de Morena son los que van hundiendo el barco”.

