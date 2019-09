Apuesta DIF por la inclusión, entrega sillas de ruedas

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de esta entrega es propiciar que las personas que tienen alguna discapacidad puedan salir y disfrutar de su vida, reduciendo sus obstáculos

Luis Telles

Jaral Del Progreso.- El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia entregó 20 sillas de ruedas a personas con discapacidad y de la tercera edad, de la cabecera y comunidades.

El alcalde, José Alberto Vargas Franco, la presidenta del DIF, Leticia Patiño Ortega, y la directora de DIF, Geraldine Ledesma Gil, encabezaron este evento que se logró gracias a la gestión realizada con representantes de la fundación ‘Vamos México’.

Leticia Patiño dijo que este trabajo realizado en el DIF es en pro de la inclusión social de los ciudadanos que presentan alguna discapacidad.

El alcalde señaló que fue una meta que se fijó en la presente administración es entregar sillas de ruedas a todos los jaralenses que lo requieran.

“Lo que me he propuesto junto con mi esposa y la gente de la administración es que nadie que necesite una silla de ruedas ande batallando, para eso nos tienen a nosotros y tenemos que hacer lo que se necesite para apoyar a este sector de la población, no pueden quedarse en su casa, tienen que salir y disfrutar de las cosas”.

