Aprueban validar servicio social como experiencia profesional

En la reforma planteada se garantizará una expectativa real para que los jóvenes guanajuatenses, al contar con un servicio social profesional avalado jurídicamente, puedan encontrar trabajo más fácilmente

Catalina Reyes

Guanajuato.- El Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Educación del Estado para que el servicio social universitario sea considerado como experiencia profesional.

En el documento se señala que el servicio social estudiantil será el que se preste por estudiantes en sus últimos años y previo a iniciar su vida laboral, y le sirva como garantía con su futuro empleador.

Se agrega que la dependencia o institución educativa encargada de emitir la acreditación del servicio social estudiantil deberá hacerlo estableciendo en el documento los elementos logrados por el estudiante, es decir, lo que realizó durante esa práctica y que al emplearse le otorgue esa experiencia que se necesita para trabajar

El diputado Juan Elías Chávez indicó la experiencia profesional era la principal barrera para que los jóvenes accedieran al mercado laboral, por lo que resultaba de vital trascendencia generar y definir acciones que les brinden la oportunidad de obtener dicha experiencia y, con ella, logren un trabajo formal, digno y bien remunerado.

Enfatizó que con la reforma planteada se garantizará una expectativa real para que los jóvenes guanajuatenses, al contar con un servicio social profesional avalado jurídicamente como experiencia profesional, abriéndoles las puertas del mercado laboral.

La diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno subrayó que la propuesta en discusión brindaba respuesta a una realidad social estudiantil y laboral, en la cual el valor superior se centraba en la seguridad que se brinda a los quienes se empiezan a incorporar a la vida laboral.

“Esta reforma trata de dar respuesta a la paradójica situación de nuestros jóvenes recién egresados de la universidad que buscan su primer empleo y se encuentran con que no los ocupan porque no tienen experiencia, pero no pueden acreditar la práctica necesaria porque no les han dado oportunidad de tener contacto con la planta laboral o nunca les han extendido constancia alguna de sus eventuales incursiones a la misma”, dijo.

*EZM