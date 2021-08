Luz Elena Escobar

León.- Durante la Sesión de Ayuntamiento las regidoras de oposición hicieron señalamientos directos al alcalde Héctor López Santillana, sobre el dictamen del tercer y último informe de gobierno donde aseguran, no se redactó el aumento de violencia e inseguridad en la ciudad, las compras millonarias por adjudicación directa, así como los logros no alcanzados.

A pesar de los señalamientos y cuestionamientos de las regidoras sin respuesta, fue aprobado con 11 votos a favor y 4 en contra el tercer y último informe de gobierno que se presentara a la ciudadanía en septiembre.

La regidora de Morena, Vanessa Montes de Oca cuestionó que, en cuanto al transporte público no se incluyó en el informe que se recibió el costo del pasaje en 9 pesos y termino en 12 pesos.

Preguntó porque en el anexo Covid, pusieron como un logro que el transporte público aumentó la flotilla de mil 400 a mil 500 unidades, cuando se declaró que se guardaron 500 unidades en plena pandemia.

En el mismo anexo, dijo que, porque se habla de transparencia si a un año 5 meses de pandemia se siguen realizando compras millonarias por asignación directa, pues nunca se realizó ninguna licitación por compra de cubrebocas, gel-antibacterial, despensa y otras.

En seguridad señaló que, no se documentó el incremento del 32% en robo a casa habitación de julio del 2015 a julio del 2021. En este mismo periodo los homicidios dolosos se cuadriplicaron, además, de que en mayo de este año se llegó al pico más alto de homicidios.

Sobre el estadio preguntó, que porque no se habla de que la administración lo perdió, y que además pagó más de tres millones en gastos.

A su vez, la regidora de Morena Gabriela Echeverría expresó que, la mayoría del informe toma de referencia el año 2015, cuando la administración fue del 2018 al 2021, y no un sexenio.

También comentó que no se menciona en el dictamen las metas incumplidas y las deficiencias en seguridad, y agregó: “exijo repuestas y buscaré por los canales legales necesarios para encontrarlos”.

Mientras que Fernanda Rentería, regidora del Verde se pronunció al decir que, este informe es realmente el contras0⁰te de lo que sucede y de lo mucho que hace falta hacer en materia de seguridad, salud e inclusión social.

“Este informe de 346 hojas no muestran la realidad; las drogas llegaron a nuestros niños, incrementó la violencia y feminicidios, no hay inclusión de la comunidad LGTTBQ, y les recuerdo que todas las opiniones a las iniciativas a favor de los derechos de esta comunidad, todas fueron votados en contra. Ya que, si bien las acciones y los datos presentados son reales, su narrativa no representa la realidad del municipio”.

Al respectó López Santillana se limitó a decir: “Simplemente creo que es suficiente mencionar que desde el pasado mes propuse una metodología y calendarios para atender en mesas de trabajo los debidos pronunciamientos, en respeto a ese programa y a la atención que todos los regidores atendieron fue el espacio para hacer todos los planteamientos, por lo tanto en estos momentos ya está aprobado el dictamen y continuaremos con el proceso”.

