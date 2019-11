Aprueban por mayoría ley de ingresos 2020

Para el próximo año fiscal de la administración se considera un incremento del 3.5 por ciento a los impuestos que el municipio recauda año con año

Comonfort.- Con siete votos a favor y dos en contra, fue aprobada por mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento, la propuesta de la Ley de ingresos para el próximo año fiscal de la administración, donde se considera el incremento del 3.5% a los impuestos que el municipio recauda.

El presidente municipal, José Carlos Nieto Juárez, señaló que no se ha ido más allá de la tasa inflacionaria en el incremento de los impuestos municipales y que únicamente se tomó la recomendación emitida por el Congreso del Estado de Guanajuato.

“Estamos proponiendo sólo la recomendación general de incrementos que nos hace el Congreso del Estado, no vamos a ir más allá en los impuestos municipales, pues sabemos que debemos ser congruentes con la situación del país y el estado, es un proyecto de ley de ingresos que busca tener una recaudación más efectiva antes que subir impuestos”.

Los votos en contra fueron por parte de los regidores Isaac Ortega Nieto, independiente y del morenista, Gilberto Zárate Nieves, quien argumentó un desconocimiento del presupuesto de egresos del próximo ejercicio.

El alcalde Nieto Juárez, señaló que el proyecto de ley de ingresos del municipio se remitirá en tiempo al Congreso Local para que sea analizado y en su caso aprobado por los diputados locales. Esperando que no sea observado algún punto que requiera de modificación.

Dentro de la propuesta le Nieto Juárez aseguró realizará la propuesta de no incrementar los salarios a excepción la plantilla laboral de Servicios Municipales, además especificó será el primero en no subir su salario aunque llegue la recomendación, puesto que actualmente mantiene un 9% debajo de lo correspondientes.

“En condición del ayuntamiento, yo soy el primero que no me voy aumentar, ni aunque venga la recomendación, desde el año pasado yo me mantengo con un 9% debajo de mi salario y en su momento ya platicare con los regidores y con la síndico, para ver si están en la misma situación al igual que mis directores y coordinadores, de esta manera tendremos un ahorro que podrá beneficiar en acciones para Comonfort.

