Aprueban multar a quien no use cubrebocas en Huanímaro

Manuel Arriaga

Huanímaro.- El Ayuntamiento de Huanímaro aprobó sancionar con una multa de 100 pesos, a las personas que no usen cubrebocas en la calle sin tener el sustento jurídico definido, así lo confirmó la mañana de ayer el propio alcalde Armando Solís Pantoja.

Luego de las declaraciones del alcalde, el gobierno municipal lanzó una campaña donde aseguraron que las sanciones están dispuestas en el artículo 17 del reglamento de Seguridad Pública, y comenzaron a perifonear para prevenir a la población acerca de las sanciones que se implementarán a partir del día 6 de julio.

En sesión ordinaria que se realizó este miércoles en el Salón de Cabildos, el Ayuntamiento en pleno aprobó aplicar 100 pesos de multa a cada ciudadano que no traiga cubrebocas en la calle, acuerdo que se tomó sin tener el sustento jurídico, así lo confirmó el propio alcalde en una entrevista concedida durante el arranque del programa Empleo Temporal en la comunidad de Otates.

“Eso es lo que estamos viendo con él jurídico, tomamos la decisión ayer, pero no lo vamos a implementar hasta tener todas las bases legales, ahorita por eso estamos avisando a la ciudadanía que el lunes empezaríamos, esperemos que para entonces tengamos todo lo necesario”, afirmó el entrevistado antes de señalar que los encargados de cuidar que los ciudadanos cumplan con el uso del cubrebocas, serán los elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil.

Agregó que para los trabajadores municipales que incumplan con la medida, se les pondrá de castigo un día de salario.

Por la tarde, el gobierno municipal lanzó un desplegado en redes sociales donde argumenta que la sanción está justificada y plasmada en el artículo 17 fracción V del reglamento de Seguridad Pública que a la letra dice: “son faltas o infracciones que atentan contra la salud pública, cualquier acción u omisión que afecte a la salud pública”.

Sancionarán a comerciantes

En Acámbaro ante el alza de contagios por coronavirus, el Ayuntamiento aprobó sanciones para los comercios formales e informales que no cumplan con las medidas de sanidad, del plan sanitario por Covid-19.

Los comerciantes formales que atienden, serán sancionados por no portar cubrebocas y no exigir al público consumidor el uso de esa protección al interior del establecimiento. Además se les penalizará por no contar con gel antibacterial o filtro sanitario.

Para los comercios informales se les sancionará por no respetar los horarios establecidos; por no portar cubrebocas; por no contar con la señalización que indiquen las medidas sanitarias y carecer de personal que se encargue del filtro sanitario dentro de los tianguis.

Se explicó que la sanción en lo general será de 5 a 10 UMAS y quienes reincidan se incrementará 50 %.

