Guanajuato.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó la solicitud de licencia presentada por el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, por tiempo indeterminado.

El dictamen positivo aún deberá ser aprobado por el pleno del Congreso del Estado y ahí mismo se determinará si es necesario mandar llamar a su suplente Pablo Alonso Ripoll; ello en virtud de que la licencia presentada por Prieto es por tiempo indefinido, explicó la diputada y presidenta de la comisión, Susana Bermúdez Cano.

Desde agosto del año pasado, Ernesto Prieto anunció que no era su intención asumir la diputación local el 25 de septiembre, pues se enfocaría a su cargo como dirigente estatal de Morena; no obstante, tomó protesta, pero en enero de este 2022 presentó de manera formal la solicitud de licencia al cargo de diputado local.

En la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la solicitud de licencia fue aprobada por unanimidad.

“Hoy se le autoriza y sube en la próxima sesión del pleno (…) él no estableció un plazo, él únicamente pidió licencia y no hay algún motivo por el cual negársele, él puede regresar en cualquier momento que él desee o quiera continuar, es más, si hoy quiere decir que siempre no, puede hacerlo, está en todo su derecho”, señaló Susana Bermúdez.

En la misma reunión, se dio entrada a la solicitud de licencia presentada por la diputada del PRI, Ruth Tiscañero Agoitia, quien el lunes formalizó su registro para buscar la presidencia de la dirigencia estatal priista en fórmula con David Mercado Ruiz como secretario general.

