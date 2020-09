Aprueban la venta de terrenos para regularizarlos

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El regidor panista Carlos Chávez, señaló que, todas las personas que pierden la vida violentamente son víctimas y no pueden ser criminalizadas, ya que hay autoridades encargadas de determinar si eran delincuentes o no.

Esto, referente a, las declaraciones del presidente municipal Alejandro Navarro, quien afirmó que quienes han sido asesinados en las últimas semanas en la capital “eran malandros” y no va a “destinar presupuesto ni personal a defender a malandros”.

Al respecto, el presidente de la comisión de seguridad pública del Ayuntamiento capitalino, afirmó que este tipo de declaraciones, criminalizan a quienes pierden la vida violentamente, quienes, por este hecho, la ley las considera víctimas.

“Si hay una muerte y esa persona se dedicaba a X, Y o Z, si ya se murió, es una víctima, tampoco podemos revictimizarlo mientras no tengamos elementos para definir si se dedicaba a delinquir, vender estupefacientes o a ser malandro”.

Dijo que, para definir estas situaciones, existen instancias de investigación para determinar si una persona tenía actividades delictivas ya que “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

En este sentido, afirmó que las autoridades, la administración municipal y el Ayuntamiento, deben de trabajar para cuidar a todos los ciudadanos, no solamente a los “de bien”.

“No hay que perder el enfoque, de que al presidente le preocupan todos, pero más los que no se dedican a actividades delictivas, la realidad es que tenemos que cuidar a toda la gente de Guanajuato capital”,

Finalmente, sostuvo que, desde la comisión de seguridad pública, la cual preside, se han impulsado estrategias, para, fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública con el fin de mejorar la seguridad.

“Apoyo al alcalde en los esfuerzos que ha hecho en cuestión de seguridad, porque han disminuido los indicadores de varios delitos y ha incrementado la percepción de seguridad, todavía no en los niveles que quisiéramos, yo creo que se refería a cuidar a todos los ciudadanos y no nada más a los de bien, en la comisión no tenemos a cargo la seguridad ni la parte operativa, pero hicimos un gran esfuerzo para completar la plantilla laboral de la policía y dotar de 29 nuevas plazas, ya son 309”