Aprueban en Doctor Mora arresto y multa a acosadores callejeros

Enrique Pérez

Doctor Mora. – Madres de familia y estudiantes coinciden que la “Educación a Distancia” no es la mejor opción para mantener la calidad de aprendizaje, prefiriendo el regreso a las aulas de las instituciones escolares, ante los distintos problemas a los que se han enfrentado.

Marisa Tovar, madre de familia de un menor que cursa el tercer grado de primaria, mencionó que, aunque quieran asistir a la escuela, no se pude acudir, por lo cual están recibiendo la educación en línea, sin embargo, es complicado.

Puesto que los niños no saben manejar la computadora, al tener pocas clases de computación, y ahora, incluso estar enviando los trabajos, y conectándose: “Si de por si cuesta trabajo que en el salón de clases presten atención, ahora menos en casa que tienen juguetes, su tele y que quiere estar entretenidos en otra cosa, pero qué más podemos hacer, por el momento solo tomar esta oportunidad, puesto que no hay manera de regresar a las clases en la escuela”, resaltó.

Añadió que, a pesar de estar en la modalidad de clases a distancia, se han efectuado gastos, como la contratación del servicio de internet, por el cual pagan 400 pesos mensuales, al cual se deben sumar la compra de útiles y otro tipo de materiales, gastando un promedio de 2 mil pesos más, dejando aparte la compra de uniformes, al no estar presentándose en las escuelas.

Resaltó, que las clases a distancia no son efectivas o ‘buenas’, a las que se imparten en un salón de clases, puesto que no se tienen el mismo tiempo, como tampoco el trabajo, puesto que por el momento la enseñanza es en base a copias, y el tiempo dedicado a cada tema no es al 100 por ciento.

Por su parte, la estudiante de primer semestre de la licenciatura de comunicación Quetzalli Díaz, considera que ha sido un proceso difícil la educación a distancia, al tomar una enseñanza llamada ‘Aula Invertida’ la cual le dificulta muchas cosas, al no lograr aprender y comprender los temas que se están dando.

Resaltó que ha tenido problemas para poder conectarse virtualmente puesto que en ocasiones por cuestiones ajenas como la falla de señal de internet o falta de luz eléctrica, causan una dificultad en su aprendizaje al perder clases y no poder recuperarlas.

Añadió que actualmente considera que las clases presenciales son la manera más adecuada en la que se debe enseñar a un estudiante, puesto que de manera virtual con lleva más dificultades, tareas y problemas.

G.R