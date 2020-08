Aprueban el Segundo Informe de Gobierno de Santillana

Jazmín Castro

León.- En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento se aprobó el segundo informe de Gobierno del Alcalde Héctor López Santillana.

Con once votos a favor y cuatro en contra de la oposición, el edil, mencionó que será el 03 de septiembre el informe en un evento virtual para darlo a conocer a la ciudadanía y así preservar las medidas de sanidad.

Durante la sesión el voto en contra fue los regidores de Morena y los príistas, aunque la regidora del verde, Fernanda Rentería, dio su anuencia, no dejó pasar el momento de recriminar las ‘deficiencias’ que detectó en el documento que previamente revisaron.

Enfatizó la falta de capacitación a los elementos de la Policía Municipal, además de que se anuncia con ‘bombo y platillo’, el número de sustancias ilícitas aseguradas en el segundo año, pero no el número de personas que cayeron en las garras de las drogas.

“Se informa que se puso en marcha el programa estratégico de formación continua que permitió actualizar a 498 elementos de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, con curso de Justicia Cívica, Protocolos de Actuación Policial, Actuación y Protección a Funcionarios, Cadena de Custodia, Etc. Pero no se informa cuando estarán capacitados el total de los elementos operativos. Lo que se entiende que actualmente tendríamos capacitados a 125 elementos por turno”, y agregó, “se menciona que derivado del análisis de información de la comisión de delitos de septiembre del 2019 al 18 de mayo del 2020, se aseguraron 78 mil dosis de diferentes tipos de droga, pero no tenemos el impacto real del combate a la drogadicción”, resaltó.

Por su parte la regidora, príista Vanessa Montes de Oca, criticó que de octubre del 2015 a noviembre del 2019, la administración de López Santillana, ha recibido más de 175 recomendaciones por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), “muchas de ellas por violación al derecho de la integridad física y la vida, por lo que ha pagado el municipio alrededor de 3 millones de pesos”, informó.

Así, entre críticas, reclamos y cifras negras, que las regidoras puntualizaron no se informan, se dio paso a que en próximos días se dé a conocer las acciones que en el segundo año de esta administración se han implementado.