Aprueban el Segundo Informe de Beatriz Hernández

Cuca Domínguez

Salamanca.- El sector comercio establecido registró bajas ventas durante las festividades patrias, donde apenas se vendió el 40 por ciento comparado con el año inmediato anterior, aseguró el presidente de la Canaco, Francisco Javier González Mijes, quien destacó que ahora encaminarán sus esfuerzos hacia el Buen Fin en el mes de noviembre, donde espera haya mejores ventas.

“Desafortunadamente, como saben, no hubo ceremonias públicas, lo que evitó que la gente saliera y las ventas fueran muy bajas, apenas alcanzaron entre un 30 y 40 por ciento a diferencia del año pasado que no se pueden comparar además de que no se tenía el tema de la pandemia y que hoy afectó más al sector servicios.

Ahora estamos buscando rescatar este sector, tenemos eventos para el mes de noviembre, dentro del programa del Buen Fin, que se va a manejar del 6 al 13 de noviembre, toda una semana de ofertas reales, además estamos trabajando en otros mecanismos, en otras plataformas para poner los productos, bienes y servicios de Salamanca en manos de los consumidores sin que tengan que salir y que se pueda replicar en las 600 cámaras de toda la República mexicana, para incentivar las ventas y ayudar al sector”, afirmó.

Dijo que en este programa participarán todos los comercios establecidos adheridos a la Canaco, Servicios y Turismos y para ello ya se está trabajando.