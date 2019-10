Aprueban ediles no recibir ajuste salarial

Consideraron a la medida como de austeridad; coincidieron que ese recurso sea usado en temas prioritarios, como el de la seguridad

Nancy Venegas

Irapuato.- Integrantes del Ayuntamiento de Irapuato se declararon a favor de que en el 2020 no disfrutarán de un incremento salarial, consideraron que es una medida acorde a los lineamientos de austeridad y al difícil momento económico que se registra en el país.

Además coincidieron en que ese dinero se destine a reforzar la seguridad y acciones de impacto social.

“Veo bien la disposición, es decir no hay aumento de salarios para los miembros del Ayuntamiento, estamos en una etapa que vive el país, de una economía pues no muy favorable, no hay un crecimiento, obviamente sabemos de los recortes presupuestales que ha habido a todos niveles, no es momento de estar pensando en un aumento, es momento de trabajar”, regidora María Chico Herrera.

“Dadas las condiciones del país ahorita como estamos aquí en el municipio, con los recursos que están llegando de manera limitada, yo creo que es una cuestión muy responsable…”, dijo Jaime Morales Viveros, síndico.

“Se me hace una buena medida que no tengamos un incremento como forma de austeridad, de por si los regidores, síndicos, el presidente municipal, tenemos salarios altos, entonces ya van varios años que no se dan estos aumentos, se me hace correcto hasta que llegue el momento que la inflación nos alcance”, externó Gerardo Padilla Fuerte, regidor.

“Efectivamente es parte de una política de austeridad que se viene manejando (…), nos estaremos manteniendo en la congruencia de la austeridad, seguimos apretando el cinturón y que esos recursos sean destinados a (…) seguridad”, dijo Diego Rodríguez Barroso, regidor.

