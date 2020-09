Aprueban documento del Segundo Informe de Gobierno que plasma las obras que se realizarán

Manuel Arriaga/ Karla Silva

Romita.- Los abogados del expolicía, Horacio Zamilpa Macías, quién ganó una demanda laboral que obliga al municipio a pagar más de 600 mil pesos, aseguraron que han dado vista a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) para que investigue el posible daño al erario público en que han incurrido funcionarios municipales de Romita, que ahora enfrentarán un proceso penal por desacato.

Están a la espera de que se judicialice el caso, donde unos funcionarios municipales podrían ser separados de su cargo para enfrentar el proceso penal.

Los abogados Miguel Ángel Torres Hurtado y Yasin Jacob López Alcocer, integrantes de la firma Yasin & Asociados, confirmaron que la autoridad municipal de Romita ha sido omiso en la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, “la omisión es por parte del director de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Romita, por no realizar el pago al señor Horacio Zamilpa Macías, quien era elemento de Seguridad Pública y fue despedido”.

Puedes leer: Pobladores cierran tramo carretero para exigir seguridad

“Hay una sentencia emitida por la cuarta sala, donde se condena a la Dirección de Seguridad Pública y al Ayuntamiento de Romita, a realizar el pago de las indemnizaciones por el despido injustificado, ya han hecho varios requerimientos por parte del tribunal, requiriendo el pago de la sentencia y solo han existido evasivas, donde incluso ellos han informado al tribunal que han tenido negociaciones con nosotros, cosa totalmente falsa, así se lo hemos manifestado al magistrado, que está mintiendo la autoridad y que no ha habido ningún acercamiento”, señalaron los representantes legales de Horacio Zamilpa Macías.

Indicaron que al inicio del proceso, se acercó el jurídico de la Presidencia Municipal, Omar Falcón, asegurando que habría disposición para resolver el problema “al final de cuentas no se ha dado, (…) la ley es muy clara, contempla que en caso de evasivas, aparte de aplicarse las sanciones verbales y las multas, se puede aplicar hasta la destitución del cargo de la persona o autoridad que ha incurrido en desacato, estamos hablando del Director de Seguridad Pública, quién podría ser separado de su cargo, es una de las sanciones que contempla el código de procedimientos administrativos del Estado de Guanajuato, y no nada más a él, también puede llegar hasta los momentos del Ayuntamiento que sean corresponsables del desacato”, señalaron los abogados.

“Se solicitó al Tribunal Contencioso de que haga efectivas las siguientes medidas de apremio, ya hizo efectivas las amonestaciones y las multas, ahora estamos pidiendo las sanciones de destitución, también traemos el tema penal, donde ya existe una carpeta de investigación por desacato a un mandato judicial”, explicaron. Los abogados informaron que está por judicializarse la carpeta de investigación, es decir, está por iniciar el procedimiento penal donde podría vincularse a proceso a los funcionarios municipales de Romita que determine la Fiscalía General del Estado, “podría ser el director de Seguridad Pública y algunos miembros del Ayuntamiento “, comentaron.

Los abogados incluso explicaron que el municipio de Romita, no agotó las instancias legales tras perder el asunto en una primera instancia “no hicieron ellos la impugnación de la sentencia como lo establece la ley orgánica para los servidores públicos, no agotaron los recursos legales, ahorita ya hay un daño al erario público porque están pagando multas, pero no lo que ordena el juez. Por un lado tenemos el daño al erario porque de una cuenta de más de 500 mil pesos, ahora tienen que pagar más de 600 mil, dejan crecer la deuda causando el daño al erario y tenemos otro daño al erario porque están pagando multas para evitar pagar la sentencia”, afirmaron.

También lee: Hasta 8 menores de edad han fallecido en Guanajuato a causa de COVID-19

“No hay notificación”

La administración municipal de Romita aseguró que no ha recibido notificación o multa por desacato, respecto a la sentencia que lo obliga a indemnizar a un ciudadano tras ser despedido de su actividad como elemento policiaco hace tres años.

El gobierno municipal afirmó que no ha recibido notificación relacionada con la sentencia ni la multa, además de que el pasado 12 de agosto se depositó un cheque de pago parcial. “El caso está siendo atendido por la Dirección Jurídica Municipal de una denuncia heredada desde mayo del 2017 y, se ha dado seguimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa”.

“El gobierno municipal no ha recibido notificación de la sentencia ejecutoria ni la multa impuesta por el tribunal, que debe de ser canalizada por la Secretaría de Hacienda (…) el (municipio) tiene el derecho también a impugnar ese acuerdo de multa”, defendió la autoridad local. Además, el director de Asuntos Jurídicos, Omar Oriele Falcón Frausto, aseguró que los pagos “están plenamente comprobados ante el propio juicio”.

Un despido desencadenó la trama

El 31 de mayo de 2017 y tras 14 años de desempeñarse en Seguridad Pública de Romita, Horacio Zamilpa Macías, fue despedido de manera injustificada por el entonces director de la dependencia, Álvaro Alba Mejía. Según consta en los testimonios de la demanda presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa con numeral 993/4ª Sala/17, por presuntamente haber faltado a un turno de trabajo.

En el proceso se resolvió que el municipio tendría que pagar más de 600 mil pesos, incluidos los salarios caídos, en favor del afectado. De acuerdo con el abogado defensor de Zamilpa, la dependencia y el Ayuntamiento fueron emplazados para el pago de 526 mil pesos, pero por el aplazamiento, el adeudo ronda en los 650 pesos, además de “80 mil pesos que el municipio ya liquidó en multas que se les han impuesto por incumplimiento”.

Por tal incumplimiento, el expolicía interpuso una denuncia penal por desacato, en contra de Seguridad Pública, del Ayuntamiento y quien resulte responsable; se integró la carpeta de investigación 55851 el 16 de junio de 2020.

Un crimen en la historia

Álvaro Alba Mejía, exdirector de Seguridad Pública, fue asesinado a balazos la noche del 11 de septiembre de 2019 al interior de su vivienda en la comunidad romitense Gavia de Rionda. Renunció a la Comisaría del Sistema de Seguridad Pública Municipal en noviembre de 2017, un año antes de que concluyera la administración encabezada por Luis Ernesto Ramírez Rodríguez.

LC