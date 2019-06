Aprueban cobrar a tres exfuncionarios que le deben al Municipio

Por algún descuido u omisión no reintegraron el dinero faltante en las arcas municipales o no solventaron el error, por lo que ahora deberán pagar; comentaron que no se pueden dar a conocer los nombres de los involucrados

Daniel Moreno

Tarimoro.- En un nuevo caso de denuncias contra exfuncionarios del municipio de Tarimoro, el Ayuntamiento aprobó ejecutar acciones de cobro contra tres personas una vez que el Juzgado Civil de partido de Salvatierra falló a favor del Municipio.

El secretario del Ayuntamiento, Edson Franco Martínez, explicó que las demandas son contra tres exfuncionarios de la administración 2012-2015 que por algún descuido u omisión no reintegraron el dinero faltante en las arcas municipales o no solventaron el error, pues todo indica que el daño al erario público no fue de mala intención, sino por algún descuido.

Sin embargo, en estos casos siempre se les pide a los exfuncionarios se acerquen para resolver el tema y si no atienden la invitación se procede de manera legal.

Aun así con las sentencias a favor del Municipio todavía pueden hacer algún convenio para poder reintegrar el dinero resultado de la afectación para el municipio expreso el secretario.

Franco dijo no poder revelar los nombres de los involucrados y no tener la cifra de cuánto es lo que se tiene que regresar aunque señaló en esta ocasión el daño al erario público ha sido menor.