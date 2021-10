Lourdes Vázquez

Guanajuato.-La Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado aprobó por mayoría, los montos máximos de remuneraciones que pueden percibir los integrantes de los ayuntamientos para el 2022 correspondiente a un incremento del 3%.

El presidente de la comisión, Víctor Zanella Huerta señaló que se trata de una mera recomendación para los alcaldes, síndicos y regidores, respetando su autonomía, es decir, que de ninguna manera están obligados a acatarla.

Por lo que respecta al corredor industrial y de acuerdo con los montos máximos presentados por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, estaría percibiendo un salario de 161 mil 538 pesos, mientras que la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro estaría ganando 150 mil 769 pesos al igual que el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez.

El alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro Saldaña tendría un salario de 118 mil 461 pesos y el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco de 129 mil 230 pesos.

En tanto, la recomendación para el alcalde de Salamanca, César Prieto es de 129 mil 230 pesos y para el alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor es de 118 mil 416 pesos; ambos presidentes municipales son de extracción morenista.

No obstante, destacan casos como Acámbaro, Pénjamo y San Luis de la Paz, en donde, en caso de que sus presidentes municipales se incrementen el sueldo, estarían percibiendo 102 mil 307 pesos.

Los que menos percibirían serían los nuevos alcaldes de Atarjea, Pueblo Nuevo y San Diego de la Unión con un salario de 48 mil 460 pesos.

En la sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, la diputada local de Morena, Alma Alcaraz refirió que actualmente, los integrantes del Ayuntamiento tienen un nivel tabular suficiente y además gozan de un fondo de ahorro para el retiro, para no verse vulnerados en su economía, por lo que dijo, que no es conveniente aplicar dicho incremento del 3% y que el salario de alcaldes, síndicos y regidores debe continuar como está, no obstante, esto no fue aprobado.

En entrevista, Víctor Zanella manifestó que con dicha recomendación se busca cuidar la austeridad y la racionalidad en el gasto público, pero también las finanzas de los 46 municipios.

“Conforme a la propia Ley del Ejercicio y Control de los Recursos Públicos hemos tomado una decisión, la propuesta que se ha puesto sobre la mesa es de un incremento del 3% a los salarios de los ayuntamientos, presidentes municipales, síndicos y regidores; debemos resaltar que es un exhorto que hace el Poder Legislativo, los municipios al final de cuentas en el artículo 115 tienen la libertad de poder ejercer la hacienda pública, esa es la propuesta que hoy pone la mesa la Comisión de Hacienda y que estaremos poniendo a consideración del pleno el jueves”.

