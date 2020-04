Aprueban apoyos en alimentos y empleo en Dolores Hidalgo

Roberto López

San Luis de la Paz.- A partir de hoy viernes habrá toque de queda en éste municipio. A partir de las 10:00 de la noche, toda persona que esté en la calle sin un fin justificado, será remitido con su multa correspondiente.

El alcalde Luis Gerardo Sánchez declaró que San Luis de la Paz se encuentra en estado de emergencia y anunció que a partir del primer minuto del sábado está prohibida la venta de alcohol en todo el municipio hasta el 31 de mayo.

El presidente municipal dijo que a nivel nacional, San Luis de la Paz fue considerado como el tercer lugar en el ranking de las ciudades que no han cumplido las medidas de prevención a nivel nacional.

Dijo que debido a la emergencia es que se tomaron éstas medidas y aseguró que los separos municipales tienen la capacidad, el equipo y el personal para recibir a los detenidos.

La multa mínima por ésta acción, es de 2 mil 619 pesos, que es el mismo costo por beber en la vía pública o causar desmanes.

Explicó que quién salga a la calle después de las 10:00 de la no he deberá comprobar la necesidad de su salida o no habrá concesiones.

