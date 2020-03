Aprueba SAPAL exentar pago del servicio durante dos meses

Fernando Velázquez

León.- Con el fin de ayudar a disminuir el impacto económico generado por el coronavirus, el Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León aprobó exentar del pago del servicio durante dos meses a todas las asociaciones civiles sin fines de lucro y a aquellos usuarios cuyo consumo mensual no rebase los 14 metros cúbicos.

En la sesión del Consejo llevada a cabo este miércoles de forma virtual, su presidente, Jorge Ramírez Hernández, explicó que son aproximadamente el 80 % de las cuentas del SAPAL -453 mil 916 en total-, las que manejan en promedio este consumo.

En caso de que el usuario supere los 14 metros cúbicos, pero no rebase los 20, el descuento será del 50 por ciento; para los que consuman más de 20 pero no más de 30, la reducción será del 30 por ciento, mientras que para los que superen los 30 metros cúbicos no habrá ningún descuento.

Dicho esquema aplica para todos los tipos de cliente, puntualizó Jorge Ramírez, quien además agregó que esta medida representará que los ingresos de la paramunicipal disminuyan en cerca de 75 millones de pesos al mes, es decir, 150 millones por los dos meses en los que será aplicada.

“Ya vimos la manera de generar ahorros, generar economías, buscar la manera de mover los números para tratar de llegar a esto que es un esfuerzo muy importante (…) Se ha dicho que SAPAL tiene mucho dinero y eso no es cierto, realmente estamos haciendo un gran esfuerzo”, dijo.

Aunado a esta medida, a todos los clientes del SAPAL se les ofrecerá realizar un convenio de pago bajo el cual solo tengan que cubrir el 10 por ciento de su consumo y el resto podrán pagarlo en un plazo de dos años, con un interés anual del 8 por ciento.

Abasto con pipas

Otra de las acciones avaladas por el Consejo del SAPAL es que durante la contingencia sanitaria se distribuya agua en colonias urbanas y suburbanas que no tienen el servicio de agua potable, a través de 60 pipas, propias y particulares, que realizarán 4 viajes diarios, cada una de ellas con una capacidad de 10 metros cúbicos.

Jorge Ramírez aclaró que estas medidas tendrán que ser aprobadas por el pleno del Ayuntamiento, y estimó que podrá someterse a su consideración la próxima semana.