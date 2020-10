Nayeli García

Irapuato.- El Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) aprobó conservar el uso de suelo agrícola del predio del Varal, en donde sería construido el relleno sanitario de Aldama, cuyo dictamen no será subido al pleno del Ayuntamiento para su aprobación como lo piden los habitantes de la comunidad, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

“Le podemos dar tranquilidad a los habitantes que tanto el dictamen como la petición vienen para conservar el uso agrícola y bajo ninguna circunstancia, y ellos tienen sus amparos, y bajo ninguna circunstancia podría haber una modificación”, aseguró el alcalde.

Ricardo Ortiz explicó que el Ayuntamiento no pude votar por el uso de suelo del predio del Varal en Aldama, porque las cosas no funcionan así, ya que ese cambio forma parte de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico, Territorial de Irapuato (PMDUOET) para lo que se contrató un especialista en donde se están haciendo modificaciones en todo el municipio y es una zona muy amplia.

“Nosotros lo que debemos de hacer es en su momento aprobar este estudio integral, no se aprueba de predio por predio, es todo el estudio integral y yo lo que he comentado es que los habitantes de Aldama no se deben de preocupar, nosotros ya recibimos por parte de Iplaneg el dictamen del estudio completo y conserva o está de acuerdo en la petición que hicimos de que esta zona del varal se siga conservando como agrícola; para quede bien claro y que no se crea que de cada tema o cada predio se va a ir actualizando”, detalló.

El PMDUOET no se había actualizado desde el 2015 y se buscó incluir en la nueva actualización la zona metropolitana Irapuato-Salamanca entre otras observaciones, cuya propuesta, fue aprobada el 11 de diciembre del 2017, nueve días antes de que la empresa Promotora Ambiental La Laguna (PASA) obtuviera el visto bueno del Instituto Municipal de Planeación para hacer el relleno sanitario, en cuya opinión técnica establece que se deberá modificar el estudio, lo cual nunca fue aprobado por el Ayuntamiento, según información obtenida a través de la Unidad de Acceso a la Información.

El presidente municipal estimó que el estudio, que es muy amplio y será hasta diciembre que se pueda aprobar como un todo, en donde ya está establecido que la Zona del Varal conservará el uso de suelo agrícola.

LC