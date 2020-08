Aprueba IEEG realizar consulta en las comunidades indígenas reconocidas en el estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) llevará a cabo una consulta pública en las comunidades indígenas reconocidas en el estado previo a la aprobación del reglamento para la postulación de candidaturas indígenas en los ayuntamientos; aunque se trata de un primer paso para reconocer a los pueblos originaros sus derechos políticos, consejeros electorales aceptaron que esto no es suficiente.

Este jueves, el consejo general del IEEG aprobó el proyecto en el que se ordena la realización de una consulta libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe para recoger las opiniones de las 96 comunidades indígenas que se encuentran distribuidas en 13 municipios del estado y que representan un universo de alrededor de 60 mil personas, esto respecto a la propuesta de reglamento de postulación de candidatos indígenas.

De los 13 municipios en donde hay comunidades indígenas solo en Tierra Blanca (79%) y Victoria (28%) sí alcanzan el 25% de población originaria por lo que los partidos políticos tendrían que postular cuando menos una candidatura indígena en los primeros cuatro lugares de la lista para ayuntamientos.

Al respecto Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del IEEG señaló que, aunque de acuerdo con una sentencia del Tribunal Electoral de Guanajuato (TEEG) que se atendió en la reciente reforma electoral, los partidos políticos están obligados a postular a un candidato indígena en aquellos municipios en donde se alcance el 25% de representación indígena en su población, sin embargo el reglamento propuesto por el IEEG establece que sean dos candidaturas, pero una de estas forzosamente tendrá que ser mujer para cumplir con el principio de paridad.

“¿Esto es suficiente? Quizá no, quizá no sea suficiente, habrá que avanzar muchísimo más, pero si es un primer paso y me parece que el paso que se está dando primero al emitir normas en la Ley Electoral de Guanajuato y además a que el instituto por primera vez vaya a los pueblos y comunidades indígenas a consultarles me parece que es un avance importante, insisto no es suficiente, pero hay que seguir avanzando (…) habrá que ir a ésta elección, habrá que conocer la participación, habrá que ver cómo se va comportando todo el tema de registro de candidatos y pasar a que este tema siga evolucionando”.

LA CONSULTA

A partir de este jueves y hasta el 11 de agosto se llevará a cabo el proceso informativo de la consulta, por lo que el próximo sábado se desarrollará una sesión con el Consejo Estatal Indígena; además de visitarán las 96 comunidades y se entregará de manera personal a los delegados la convocatoria de la consulta, además se llevará a cabo perifoneo en los poblados; a la par se habilitará un buzón electrónico a fin de que cualquier persona que se identifiquen como indígenas puede emitir su opinión.

Del 12 al 16 de agosto, las comunidades indígenas entraran en una etapa deliberativa; del 17 al 26 de agosto se realicen 4 foros en los municipios de Celaya, San Miguel de Allende, Tierra Blanca y Victoria, Guzmán Yáñez aclaró que estos se llevarán a cabo de manera presencial pero solo se tendrá la participación de no más de 25 personas en cada uno y se implementarán estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

Y dentro del proceso del 27 de agosto al 3 de septiembre se analizarán todas las propuestas recogidas con miras a la aprobación del reglamento.