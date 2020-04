Aprueba Cabildo condonaciones a comerciantes

Luz Zárate

Celaya.- En los mercados, los clientes no respetan las restricciones que ha puesto el Municipio, pues se pidió que sólo vaya una persona por familia y sin niños, y por el contrario van familias enteras a realizar sus compras, no respetan la sana distancia y no tienen acciones de higiene para evitar contagios.

Los comerciantes temen que por la falta de cumplimiento de los clientes, las autoridades terminen cerrándoles los mercados.

“La gente no entiende, se traen a toda la familia, traen bebés, niños pequeños, vienen personas mayores; muchos dicen que no creen y allá ellos. El problema es que si no cumplimos tenemos miedo que nos cierren”, dijo Refugio Váldez.

La señora Marisela González, vendedora de bolsas de basura teme que cierren los mercados pues entonces sí se quedaría sin ingresos, y pidió a los clientes que acaten las recomendaciones: “Yo tengo tres hijos chiquitos y estoy sola; salgo a trabajar porque si no, no comen mis hijos, pero al salirme los encierro, porque no quiero que se enfermen”, comentó.

Quitan sellos en plazas

Hace diez días elementos de Protección Civil clausuraron los jardines públicos y plazas de las comunidades rurales y ya quitaron las cintas amarillas que indican que está restringido el acceso a estos sitios.

En San Juan de la Vega, Rincón de Tamayo y San Miguel Octopan sólo quedaron los cordones al lado de las bancas y en las plazas las personas se reúnen sin que les preocupe guardar la sana distancia, tampoco respetan la solicitud de quedarse en sus casas.

Para muchos vecinos no es suficiente que en Celaya hay 7 casos confirmados y 32 en investigación, una muerte y dos casos de transmisión comunitaria.