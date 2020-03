Aprueba Ayuntamiento cierre de bares por contingencia sanitaria

Cuca Domínguez

Salamanca.- La destitución del contralor Miguel Cordero Saucedo, estuvo apegada a la legalidad y se dio porque ya no estaba cumpliendo con su trabajo, aseguró el primer síndico del municipio, José Luis Montoya Vargas, por lo que incluso se tuvieron que interponer denuncias en su contra que tendrá que seguir atendiendo ahora como ex funcionario municipal.

De acuerdo a Montoya Vargas se han interpuesto 3 procedimientos al ahora ex contralor, el primero el 23 de enero de este año, por ejercicio lícito del Servicio Público, por ventilar a la opinión pública, información reservada, proceso que está en trámite; el segundo se presentó el 11 de febrero también de este año por abandono de funciones públicas, debido a que se ausentó de su lugar de trabajo y la tercera del 24 de febrero por abuso de autoridad y de ésta se presentó la querella correspondiente y las que resulten luego de que concluya el proceso entrega-recepción de la dependencia.

Por ello, al no estar cumpliendo con sus responsabilidades legales, no tenía por qué estar al frente de la contraloría municipal y su separación, como todos los procesos han sido apegados a derecho, “hay hechos, denuncias que están establecidos en su contra, donde no hay un tema personal en su contra”, precisó.

El primer sindico dijo que por la naturaleza del trabajo, el contralor debía guardar secrecía de temas que tenía a su cargo, lo que no hizo y las hizo públicas; ya no asistía a su trabajo, iba de manera esporádica, “parecía que se mandaba solo, la verdad es que no; por ello en su contra hay falta administrativas y penales, por ello lo cesó la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento que acudieron a la sesión en la que se acordó su separación del cargo”.

Reiteró que la separación del cargo del contralor fue legal, “claro que fue legal, nosotros no tomamos ninguna determinación, todo fue apegado a derecho”.

Finalmente y sobre la postura de la diputada local, sobre que hay hostigamiento en contra del contralor, dijo que se respeta las opiniones de todas y cada una de las personas que opinen sobre el caso, pero este Ayuntamiento ha actuado conforme a la Ley Orgánica y al reglamento; se atendió a la legalidad

“Que no se olvide que las contralorías son órganos de control, son coadyuvantes a las administraciones para el buen ejercicio de los recurso públicos, no son un cuarto poder, eso se les debe quedar claro a los contralores; tampoco se tiene somete, son independientes, pero apegados a la Ley”, concluyó.

