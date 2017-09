Aprueba Ayuntamiento capitalino sanción e inhabilitación de funcionarios

El alcalde Edgar Castro Cerrillo, manifestó que los involucrados serán notificados el próximo miércoles de la resolución

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Luego de casi dos horas de discusión en reunión a puerta cerrada los integrantes del Ayuntamiento capitalino aprobaron las propuestas de sanción por parte de Contraloría municipal a la regidora priísta Iovana Rocha Cano, ex directora de Atención a la Mujer en la administración 2009-2012, Jorge Ignacio de la Peña Gutiérrez, ex director de Obra Pública Municipal y de Lucia Virginia Cano Vázquez, ex Oficial Mayor del municipio, por haber incurrido en acciones irregulares dentro de la administración.

El alcalde Edgar Castro Cerrillo, manifestó que los involucrados serán notificados el próximo miércoles de la resolución en la que se establecen para Jorge Ignacio de la Peña, al igual que para Lucia Virginia Cano 2 años de inhabilitación respectivamente, por lo que no podrán ocupar ningún cargo público o de elección popular durante dicho periodo.

En lo que respecta a Iovana Rocha tiene que pagar una multa de 150 mil pesos y devolver 272 mil pesos al erario público, además será inhabilitada por 3 años.

En el caso particular de Rocha Cano tendrá 30 días hábiles luego de que sea informada de la sanción para impugnar la decisión y buscar que una instancia legal revierta el veredicto, de lo contrario la funcionaria tendrá que enfrenarse a una demanda civil por mal uso de recursos públicos y reparar el daño económico pagando la suma de dinero ya mencionada, así lo explicó el síndico Ramón Izaguirre Ojeda.

Izaguirre mencionó que el casos de Ignacio de la Peña se solicitó que en el expediente se integren las acciones civiles para recuperar los recursos, los cuales dijo son alrededor de 400 mil pesos, en lo que respecta a Virginia Cano dijo no saber de qué cantidad de dinero se trate.

Tras el fallo del Cabildo, la regidora panista Samantha Smith solicitó, en el caso de Iovana Rocha, que se turnará el expediente al Ministerio Público para que de ser posible se iniciara una demanda por malversación de recursos públicos y se determine si amerita una sanción penal.

De manera unánime los integrantes del Cabildo aprobaron la propuesta de Samantha Smith, por lo que una vez que se notifique a Rocha de la sanción correspondiente el área Jurídica se hará cargo de lo conducente ante el Ministerio Público.

Antecedentes En el caso de la ex oficial mayor, Virginia Cano, se le inició una investigación de responsabilidad administrativa por asignación y pagos no realizados para el mantenimiento de vehículos de la dirección de Servicios Públicos Municipales; no se sabe de cuánto dinero se trate. A Jorge Ignacio de la Peña se le investigó por la desaparición de por lo menos 300 losas de la cantera original que fue retirada durante los trabajos de rehabilitación del parque Florencio Antillón y nunca fueron encontrados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) durante una auditoría que se realizó a dicha obra. En lo que respecta a Iovana Rocha Cano se le inició una investigación por acciones irregulares que ocurrieron cuando era titular de la Dirección de Atención a la Mujer de 2009 a 2012 y que al parecer concluyó desde hace varios meses pero no se había tocado el tema.

