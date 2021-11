Cuca Domínguez

Salamanca.- El CAISES Salamanca se ubica a un costado del panteón de La Cruz y el personal de enfermería y del Ejército Mexicano encargado de la aplicación de la vacuna contra la COVID, aprovecharon la afluencia de la gente para invitarlas a vacunarse, la mayoría decía que ya estaban vacunados, además el jefe de la jurisdicción sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, informó que se han generado brigadas itinerantes en comunidades para acercar la vacuna a aquellas personas que no se la han aplicado.

El jefe de la jurisdicción sanitaria, dijo que, para los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Yuriria, Uriangato y Moroleón se tiene disponibles poco menos de 20 mil dosis, de Sputnik V, para todos aquellos que de 18 años y más no se hayan aplicado alguna vacuna de alguna marca, ni nada por el estilo, luego de que ya se tienen aplicadas más de 40 mil 600 dosis aplicadas en los últimos 15 días.

“Aún tenemos vacuna Sputnik V de origen ruso y tenemos puestos de vacunación en todos los CAISES de los municipios que integran esta jurisdicción sanitaria y es para todas aquellas personas que por alguna circunstancia decidieron en algún momento no vacunarse o estaban indecisos en hacerlo o no; o también para aquellos que por alguna razón de trabajo o por estar fuera de casa, no habían podido aplicarse el biológico, ya sea de inicio o término del esquema de vacunación”.

Precisó que para el caso de Valle de Santiago, Uriangato, Moroleón, Yuriria y Jaral del Progreso se aplicaron 30 mil 500 dosis; pero además, para llegar a toda la población se han implementado brigadas itinerantes, a través de los 65 CAISES y UMP´s, que se tienen en la jurisdicción, así como en las áreas urbanas, con los empresarios y comerciantes, con las autoridades eclesiásticas y en todos los lados a donde se pueda permear este tipo de oportunidad que se tiene.

En tanto el personal de enfermería y del Ejército confirmaron que “aún hay muchas vacunas, hoy es todo lo contrario al inicio de la vacunación que la gente durmió en los puestos de vacunación para conseguir la vacuna, hoy estamos saliendo para decirles que hay puesto de vacunación y que pueden acudir a vacunarse, afortunadamente la gente nos dice que ya están vacunados, esperamos que sea cierto, es por su bien”, confirmaron.

