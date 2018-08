Aprovechan nueva tarifa conductores para cobrar de más

Pese a que el incremento de dos pesos del transporte público en la capital no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, Correo verificó hoy que hay algunos choferes que están cobrando más de lo debido

Guanajuato.- Pese a que el incremento de dos pesos a la tarifa del transporte público en la ciudad de Guanajuato no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, hoy se aplicó el aumento en las distintas rutas que hay.

Correo realizó un recorrido en diferentes camiones y se verificó que hay algunos choferes que están cobrando más de lo debido, tal es el caso de uno de los camiones de ruta Pueblito de Rocha que está cobrando 8 pesos de manera general tanto adultos como personas de la tercera edad y niños; sobre esto un usuario denunció que es injusto que se aprovechen del aumento y que crean que todos los que se suben son turistas y no saben cuál es el costo.

Destaca también el hecho de que en los camiones tipo sprinter algunas cobran 7 pesos, otras 7.50 en la tarifa general, y en la preferencial, 4 pesos.

Algunos usuarios dijeron que estaba bien el aumento porque hacía años que no se daba, pero lo ilógico es que lo hayan hecho sin que haya mejorado el transporte y el servicio el cual, dijeron, es de pésima calidad.

Otro ciudadano denunció que el chofer del camión en el que viajaba, con ruta Solano, aplicó el incremento; sin embargo, había personas humildes que no sabían y no traían dinero suficiente y el chofer los bajó lo cual, dijo, no es justo porque no informaron con tiempo de este incremento y mucha gente no estaba preparada para pagar más, además de que incrementan el pasaje, pero no aumentan los sueldos.

