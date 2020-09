Aprovechan funerarias pandemia para disparar sus precios

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Seis albañiles fueron detenidos por seguir trabajando en la remodelación de un restaurante de pollo asado en San Javier, a pesar de que la obra estaba suspendida por no contar con los permisos correspondientes.

El hecho ocurrió esta mañana, cuando inspectores de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, detectaron que pese a que había sellos de suspensión de obra para que no continuara la construcción, en el interior de un restaurante de pollos en San Javier había personas trabajando, por lo que pidieron el apoyo de la policía municipal.

Seis albañiles fueron detenidos y remitidos al Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación legal.

Al respecto, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zarate, informó que la detención se originó de una serie de faltas al reglamento, que llevaron a la suspensión de la cual los trabajadores hicieron caso omiso.

“Es una reubicación dentro de la misma calle, unos 200 metros de distancia, ese proyecto que se lleva a cabo en una finca, tiene que dar su aval protección civil, pero ni con protección civil, ni con desarrollo urbano, se ha presentado el proyecto de lo que ahí se va a construir, ese fue el motivo por el que después de múltiples visitas y requerimientos se llegó a la suspensión de la obra, ha unos 10 días”

Reconoció que es una medida drástica, pero que la ley faculta tomar estas acciones ante la violación de los reglamentos y que en todo caso será la empresa para quienes trabajan, los encargados de pagar la multa para que los albañiles recuperen su libertad.

“La gente que en su momento, estaba en el lugar fue remitida, pero no quiere decir que no se pueda regularizar ese negocio, esperamos que se presente el proyecto, habrá multas obviamente, no está cuantificada, pero va de 4 mil 200 a 30 mil pesos de desarrollo urbano, independientemente de las sanciones que se impongan por protección civil y del ministerio público que también ahí hay que poner en libertad a las personas detenidas”.

