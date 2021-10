Cuca Domínguez

Yuriria.- ¡A tres pesos cada mojarrita!, ofrecen los jóvenes que tiran las redes en las inmediaciones del puente de la comunidad Loma de Zempoala. Y es que, pescar en el canal de extracción de agua de la laguna de Yuriria es para muchos la oportunidad de llevar algo para comer a sus casas, “si las vendemos tenemos un dinerito, si no pues nos las comemos”, precisan

Gabriel es originario de Salvatierra, está casado, es padre de 3 hijos, dice que viene a pescar mojarra porque es una opción para llevar el sustento a su familia, se le ha dificultado encontrar un trabajo estable y ve como opción traer sus redes, lanzarlas y esperar que la pesca sea buena.

Como él, también el joven Raymundo, originario de esta comunidad, es estudiante del bachillerato de la comunidad vecina de La Angostura y cada que tiene oportunidad se viene a pescar, “las quiero para comer”, dijo mientras toma un descanso bajo la sombra de los árboles al lado del canal.

En estos días en que la Comisión Nacional del Agua mantiene una extracción importante de agua a la laguna de Yuriria se puede pescar porque con el volumen de agua se salen los peces que llegan a recorrer todo el canal hasta el río Lerma e incluso a la Laguna de Chapala que es donde desemboca el Lerma.

La gran cantidad de agua que sale de la laguna de Yuriria, se lleva a los peces que se encuentran en el embalse, lo que es aprovechado por los lugareños, incluso gente de otras localidades para pescar.

“Para ingresar a la laguna debemos tener permiso, pero para pescar en el canal no se requiere. Por ello tomamos esta opción, además con buena suerte lograremos una buena pesca, porque a veces no sale tanta mojarrita o al menos no la pescamos y se va canal abajo”, dijo otro más de los pescadores del lugar.

De precio de la mojarra, dijo otro, “a tres pesos porque ahorita está saliendo pequeña, pero con suerte andamos pescando una grande y esa vale un poco más, según el tamaño, igual si no se vende nos la llevamos a la casa y la comemos”.

