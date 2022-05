Para atender la problemática en el aprovechamiento del agua en Irapuato se inició el estudio de balance hidráulico

Nancy Venegas

Irapuato.- Con el 43% de eficiencia en el aprovechamiento del agua en Irapuato, desde la extracción en los pozos hasta las tomas domiciliarias, industriales o de comercio, el Municipio se ubica debajo de la media nacional en este rubro.

José Lara Lona, director del organismo local operador del agua, informó que a más tardar en agosto terminarán el estudio de balance hidráulico que revelará las condiciones de las redes para evitar que más de la mitad del agua se desperdicie.

“La eficiencia que traemos es de un 43% esto quiere decir que más de la mitad se está perdiendo en las redes. La media nacional es del 45% estamos un poquito abajo de la media nacional y este es un mal que aqueja a todos los organismos operadores quienes en el país tienen mejor eficiencia física rondarán el 75%”, informó Lara Lona.

Realizan estudio hidráulico

Para atender la problemática en el aprovechamiento del agua en Irapuato, el director de Japami comentó que en marzo pasado inició el estudio de balance hidráulico para conocer el funcionamiento y fallas en las redes que es por donde se escurre más de la mitad del agua que se extrae de los pozos.

“Si hay un gran volumen de que se está tirando el agua como tal en nuestras redes. Otro volumen menor en las casas, pero también hay mucho que está en papel que no se está contabilizando hay muchas tomas que no estamos midiendo. Estamos hablando de tomas clandestinas, tomas en cuota fija, de todo lo que en papel pareciera que se está midiendo y no se está midiendo… Para todo eso es el balance hidráulico”.

Se estima que a más tardar en agosto concluirá el estudio. El análisis también permitirá conocer las zonas en las que el sistema hídrico necesita renovarse, por ejemplo la zona centro donde en el sistema de drenaje aún se ubican atarjeas y cuya antigüedad data de al menos 70 años.