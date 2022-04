El aprovechamiento de los estudiantes se debió a que muchos no contaban con la tecnología para las clases virtuales

Cuca Domínguez

Salamanca.- Vicente Díaz Quiñones, dirigente del movimiento de base magisteriales , confirmó que la pandemia afectó en el aprovechamiento de los estudiantes de educación básica. No sólo de matemáticas y español, como lo reportó RIMA, sino de todas las asignaturas.

“Es lamentable que en este momento alumnos de tercer grado no sepan leer porque estuvieron dos años en clases virtuales. Lo más grave es que el sistema no permite que se repruebe a esos menores. Aunque el gobernador dijo que aquellos que no acudan a clases presenciales no pasarán el grado escolar, la realidad es otra. Los maestros tenemos que poner por lo menos 6 para que avancen a siguiente grado”, aseguró.

Dijo que las clases virtuales afectó el aprovechamiento de los estudiantes, pues no permitieron que aprendieran los contenidos básicos. Destacó que muchos de ellos no tenían los dispositivos inteligentes como las computadoras o teléfonos celulares y otros no tuvieron el acceso a internet.

Esto trajo como consecuencia que no se tuviera el acercamiento con los alumnos. Por ello en estos momentos, cuando se regresa a clases presenciales por indicaciones del gobierno del estado, puede notarse que en el diagnóstico que se tiene hay un atraso.

“Se debe de ver que en educación básica haya una recuperación, tenemos que entender que el maestro es el que sabe cómo se debe dar esta recuperación”, dijo.

No permiten reprobados

Señaló que el sistema de control escolar no permite poner una calificación reprobatoria. Están obligando a los maestros y a los directores a ponerles el 6, aun cuando no tengan aprendido estos contenidos básicos. Ahí viene el problema y el rezago educativo y los alumnos tenderán a fracasar en el nivel inmediato superior al que van.

Para regularizar a los alumnos, dijo que ya se amplió el calendario escolar.

“Guanajuato es de lo estados que van a terminar el ciclo hasta finales del mes de julio. Además, se deben aplicar estrategias didácticas en los planteles educativos. Que haya la responsabilidad de los maestros con regularizaciones contra turno, en sábados o vacaciones, pero la SEG tendría que tener un presupuesto adicional para los programas en educación básica e incluso medio superior”, señaló.