Aprobarán en ‘lo oscurito’ el presupuesto, dice Villarreal

San Miguel de Allende.- De acuerdo al diputado federal, Ricardo Villarreal García, los diputados y diputadas de Morena no tienen decisión propia y acabarán mayoriteando y aprobando un presupuesto de egresos 2020 sin escuchar a los sectores de la población y sin modificar una “coma” del texto enviado por el presidente López Obrador.

La fracción panista de la cámara baja decidió no acudir a la sede alterna que se fijó en el centro Bancomer ante las protestas que ocurrieron en el recinto oficial, pero también para no participar en la votación del presupuesto de egresos 2020 al no sentirse escuchados.

“Desafortunadamente Morena y sus aliados van a acabar aprobando un presupuesto muy parecido a lo que el presidente de la República les envió, un presupuesto en donde no se escuchó a ninguno de los sectores de la sociedad que se han visto afectados con el presupuesto, no se escuchó tampoco a las y a los diputados, simplemente van a seguir con el paquete que les enviaron”, dijo el legislador por san Miguel de Allende.

Villarreal García aseguró que básicamente es repetir la película del 2019 “que tiene a éste país sumido en la parálisis económica”.

Apuntó que los legisladores morenistas van a aprobar el presupuesto en fast track, “literalmente en lo oscurito, el dictamen apenas lo recibimos hace unos momentos en la comisión de presupuesto de la que formo parte. Lo que dice el reglamento de la cámara de diputados es que te lo tienen que enviar por lo menos 24 horas para poder revisarlo, entonces votarlo en comisión y posteriormente hacer una primera lectura para que hasta el día siguiente se votara en el pleno”.

