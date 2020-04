Aprobación de amnistía “es una incongruencia”

Roberto López

San Miguel de Allende.- El que haya sesionado el senado para aprobar la Ley de Amnistía en plena contingencia por el Covid-19, es una incongruencia, según advirtió el diputado federal Ricardo Villarreal, quien expuso que justo en el día de su aprobación, en el país hubo 105 homicidios dolosos.

El legislador dijo que es terrible que el gobierno federal y Morena, en estos momentos tan complicados para el país, en lugar de convocar al Congreso, que no había sesionado durante mes y medio para hacer un rescate económico y proponer un plan de contingencia en materia sanitaria, “haya decidido pensar no en la gente buena de México, sino en los malos, y haya decidido en una sesión, casi en lo oscurito, en fast track, cuando el Congreso estaba cerrado, ir a aprobar específicamente un solo tema, que es ésta ley de amnistía”.

Dijo que esta ley significa perdonar a muchísimos delincuentes que hoy se encuentran en prisión, que han cometido delitos tan graves como el narco-menudeo “y aquí todos sabemos que el que vende droga, muchas veces es el mismo que cobra derecho de piso, es el mismo que es sicario y que a lo mejor está en prisión por vender droga pero no es el único delito que ha cometido y hoy los van a liberar, incluso a los que han robado casas habitación”.

Es imperdonable lo que hace Morena, dijo Ricardo Villarreal “y seguramente el presidente lo aprobará justo en el momento en el que la violencia está peor que nunca”.

En el año más violento

Aseguró que el 2019 fue el año con más delitos en la historia de México y que los primeros cuatro meses de 2020 han sido todavía más violentos, “ya rompimos el record del 2019 y por dar un ejemplo, solamente ayer hubo 105 homicidios dolosos en el país”.

El legislador panista señaló que la gente no está viendo las noticias de las ejecuciones y de la inseguridad, “pero eso no quiere decir que no estemos peor que nunca. Todos estamos ocupados con estas crisis sanitaria y económica, pero la delincuencia sigue creciendo y hoy el presidente se preocupa por los malos y no por los buenos; yo estoy convencido que esa no es la ruta para pacificar al país”.

Para los delincuentes pidió sanción y aplicación de la ley y no perdón y olvido, “porque la gran mayoría de ellos va a volver a salir a la calle para delinquir”.