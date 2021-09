1.- Apremio por asomarse

Luis Miguel Aguirre Aranda

Antes del Grito de Independencia, en Guanajuato hubo otro grito, pero al cielo, porque durante el proceso de selección de profesionales del derecho para la obtención de licencias de notarias y notarios auxiliares, solamente aprobaron 5 de 43 suspirantes, lo cual permitió concebir que ese examen de conocimientos no estaba al nivel de los sustentantes o existieron razones extras al procedimiento. La revisión incumbe a la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García.

Con base a la información dada por el Gobierno del Estado, el proceso sirvió para elegir a los “mejores” con transparencia, objetividad e imparcialidad. Sin embargo, la información oficial no reveló que antes del examen final, hubo otro, nos indican, donde todos fueron reprobados por Luis Miguel Aguirre Aranda, director de Registros de la Propiedad y Notarías estatal, quien lo aplicó y no lo informó a la sociedad.

A pesar de la urgencia por fortalecer las notarías y beneficiar a los guanajuatenses, como dispuso el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, dador del Fiat o confianza, que reconoció la necesidad de incorporar notarios auxiliares para superar carencias, reformando en junio el Congreso Local la Ley del Notariado para crear la figura, por la “perversidad” de sobresalir, Aguirre Aranda, se impuso y en la tesitura se colocó en riesgo de traicionar confianzas, pues impartió un curso -no previsto- antes del final, desarmando el proyecto de Presa de la Olla.

2.- Avanza aprensión inicial

Rosario Corona

Lo planeado por la nomenclatura panista estatal para la renovación de la dirigencia del partido en Guanajuato se cumple de manera puntual, luego de que el 24 de agosto pasado, la Comisión Permanente ordenó la integración de la Comisión Organizadora del Proceso de Elección del CDE del PAN 2021-2024 y se decidió que el presidente saldría de entre Aldo Iván Márquez Becerra y Eduardo López Mares, con Pilar Ortega como secretaria general. Cuando “rajó” el diputado electo Márquez, López Mares subió y Ma. Del Pilar prefirió no seguir con “Lalito”.

Y como en el béisbol quien tiene la onza inclina la balanza, así el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, exportó a la burocracia nacional panista a su jefe de gabinete, Juan Carlos Alcántara, que integrará el próximo Comité Ejecutivo con Marko Cortés, dándole control pleno de Acción Nacional en la entidad y el “fuera manos” de las otras cofradías en el proceso de selección de candidato a la gubernatura y demás en las elecciones del 2024.

En los ajustes que vendrán luego de la calma chicha con las candidaturas de unidad, nacional y estatal -pues los panistas no quieren escándalo ni democracia interna- Sinhue Rodríguez debe decidir: qué hacer con Juan Carlos “Charly”, pues con cargo en el CEN no debe de cobrar en el estado, como hizo en la campaña. Aldo y Pilar que declinaron, tendrán que reeducarse. Y en el caso de Rosario Corona, que va por secretaría general albiazul, esposa de Vicente Esqueda, procurador de los Derechos Humanos del estado, debe haber el frío análisis, pues podrían surgir conflictos de interés.

3.- Mesura y dignidad

Diego Sinhue Rodríguez

Mientras en el plano nacional la prisa por imponer simbolismos del momento privó en las ceremonias del Grito de Independencia y el Desfile Militar, con amplio despliegue mediático y elevado costo, pese a la pandemia y la llamada “austeridad republicana”, en el estado de Guanajuato lo que sobresalió fue la mesura.

En Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, la ceremonia fue breve, austera, discreta, fruto del momento. Sin enviado del Gobierno de México que diera el Grito, haciéndose la distancia. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aprovechó la coyuntura para homenajear en el listado de vítores a los héroes patrios al magisterio y al personal de salud que ha enfrentado la pandemia en Guanajuato, este último de forma especial, por su sacrificio y trabajo en aras de todos. No hubo desfiles, como tampoco lo habrá el 28 de septiembre, día de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas. Vendrán mejores momentos.

En estos escenarios, la emergencia sensible y merecedora de nuestra plena atención fue el lavado de bandera realizado en la Plaza de la Paz de Guanajuato Capital, por integrantes de Colectivos que buscan a sus desaparecidos. Un gesto que pinta la gravedad de la violencia en la que vivimos, dolorosa enemiga de la sociedad guanajuatense y mexicana, pero ante la cual se eleva la esperanza que nos mostraron estos jóvenes a los pies de la estatua de La Paz.

De la Valija. Llegando y trabajando

Este año, la transición entre legislaturas (64 a la 65) en el Congreso del Estado, y particularmente entre Ayuntamientos, los tomará con la elaboración y análisis de las iniciativas de 46 leyes de Ingresos Municipales que deben contener un mínimo de sensibilidad en favor de los contribuyentes. Para los criterios generales, los legisladores salientes aprobaron que se fije un tope de aumentos a impuestos y derechos de 3.95 por ciento, un ajuste inflacionario, a propuesta de Celeste Gómez Fragoso del PRI.

Por ello, la Junta de Enlace en Materia Financiera que se realizará el próximo 23 de septiembre en Las Enredaderas, deberá tener la atención de los nuevos diputados, que asumirán el cargo dos días después y ediles de los ayuntamientos entrantes, pues el 2 de octubre, a más tardar, las tesorerías deberán haber presentado a sus Ayuntamientos los proyectos de iniciativas de leyes de ingresos, pues una vez aprobadas, seguramente por los nuevos Cabildos, deberán irse al Congreso a más tardar el 15 de noviembre. La chamba está en la mesa.

Hugo López Gatell Ramírez

El martes pasado el zar antiCOVID-19 en México informó que se han aplicado 93 millones 588 mil 719 dosis. Con ese dato ofrecido y la referencia de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México que recibió al iniciar el mes 4 millones 400 mil vacunas, sumándose 102 millones 800 mil dosis recibidas en el país, se desató el debate porque el resto no ha llegado a los estados.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario federal de Promoción y Prevención de Salud, afirma que para el 31 de octubre concluye la vacunación de mayores de 18 años, al menos con una dosis, para entonces extenderse a la población entre 16 y 18 años, que sí está “considerada en la política de vacunación”. Sin embargo, la Secretaría de Salud del estado (SSG) está reclamando la carencia de más del millón de biológicos para adultos de 18 a 29 años; no han llegado. De paso, López-Gatell, reiteró su tesis de que con base en “evidencia científica” y no en presiones comerciales, no es conveniente vacunar a menores de 16 años, contra pedido de gobernadores. Debería preguntar el “rockstar” a sus amigos cubanos por qué ya están “vacunando” contra el COVID-19 a sus niños de 2 a 10 años.