Apoyos no llegan a Tierra Blanca

Estado desconoce facultad de síndico de firma de convenios, pues requieren la del alcalde; la situación podría poner en riesgo una segunda entrega de apoyos por parte del Fondo para el Fortalecimiento de Seguridad Pública

Enrique Pérez

Tierra Blanca.- Después de que se le retiró la facultad al presidente municipal, para la firma de contratos y convenios en nombre del municipio para otorgarla a la síndico, Romina Martínez Félix, los apoyos por parte del gobierno del estado se encuentran retenidos.

El tesorero municipal Jorge Luis Montoya, en la comparecencia de octubre ante el Ayuntamiento, expuso que la Secretaría de Finanzas de gobierno del estado, requería la firma del alcalde, Pedro Pueblito Hernández García, para la recepción de beneficios como equipamiento en el área de Seguridad Pública.

Por lo cual, dentro de los primeros apoyos que se brindaron a diferentes municipios por parte del Fondo para el Fortalecimiento de Seguridad Pública, Tierra Blanca no fue acreedora al apoyo de unidades para la dirección de Seguridad. Esto porque no pudo ser firmado el convenio de colaboración entre Municipio y gobierno del estado, al no ser reconocida la firma de la síndico municipal, situación que podría poner en riesgo una segunda entrega de apoyos por parte del Fondo para el Fortalecimiento de Seguridad Pública.

Así como también de algunos convenios o contratos sostenidos con dependencias estatales, que pudieran no ser reconocidos ante la carencia de la firma por parte del alcalde Hernández García.

