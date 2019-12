Apoyos federales no son para todos, dice Sedeshu

El funcionario cuestionó a la federación en cuanto a cuál será el mecanismo que se usará para medir el éxito de sus programas sociales, sobre todo cuando no son equitativos

León.- José Gerardo Morales Moncada, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato (Sedeshu), cuestionó a la federación en cuanto a cuál será el mecanismo que se usará para medir el éxito de sus programas sociales, sobre todo cuando no son equitativos para todos los estados.

A manera de ejemplo, expuso que el programa Sembrando Vida, sólo se implementa en 21 estados, y Guanajuato no está incluido.

“Trae su complejidad porque hasta el momento el Coneval no ha encontrado la forma de cómo poder medir el impacto del programa social, porque, desde la base, no hay un padrón de beneficiarios claro y los programas sociales del gobierno federal no son para todos”, explicó.

“Entonces la distribución de los recursos públicos federales pues no es igual para todos y no hay manera de poder evaluar para todos. Hay una manera pero para los que están (inscritos)”, destacó.

En ese sentido, el funcionario estatal destacó que Guanajuato es el estado número uno en cuanto a la medición de sus programas sociales, pues tiene un padrón de beneficiarios y ha dado buenos resultados de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para acabar con la pobreza.

“Guanajuato es un gran campeón en esos temas, en el monitoreo y su evaluación y por ese somos el estado número uno rankeado como el estado con mejores capacidades para implementar programas sociales”, destacó.

Destacó que será hasta el 2020 cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comience con la encuesta para medir la pobreza y ahí se verá un tanto, si han funcionado los programas sociales de la federación.

