El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, pedirá a la Contraloría de Irapuato que supervise la entrega de los apoyos del ISSEG

Nancy Venegas

Irapuato.- Este año, el programa de apoyos educativos registró una serie de anomalías, y los padres de familia tuvieron que vencer varios contratiempos para cobrar el apoyo en las farmacias ISSEG. Por eso, el regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, dijo que pedirán a la Contraloría municipal, supervise el proceso de entrega de los apoyos.

“He recibido algunas llamadas de ciudadanos y ciudadanas que han tenido muchos problema para poder cobrar el apoyo que se les está dando por parte del Municipio. Es lamentable, porque la gente invierte tiempo a eso, ocupa el apoyo, sobre todo ahorita para la compra de los útiles es muy necesario que tenga la disponibilidad de este recurso que se va dispersando a través de las farmacias del ISSEG. Pero al parecer el ISSEG no ha respondido de manera correcta porque ha diferido mucho los pagos a la gente. La verdad de las cosas es que no debe ser así, los ciudadanos deben tener ese recurso lo más pronto posible. Esto con la finalidad de que pueda hacer ese gasto”, comentó Manzano Guerrero.

Ya había un antecedente

Esta es la segunda ocasión que se detectan anomalías en la convocatoria para la entrega de apoyos educativos. La primera vez se dio a mediados de junio, cuando el Ayuntamiento pidió la reposición de la primera publicación porque estaba firmada a título personal por la directora de Educación, Joyce Guerrero Barajas, por lo que se consideró que la funcionaria había utilizado recursos públicos para promover su imagen personal. Esto debido a que se trata de un programa público oficial con un financiamiento de 22 millones de pesos del erario. Al final, con el consenso de los consejeros ciudadanos en educación y la comisión de este rubro, se repuso la convocatoria.

El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero. Foto: Eduardo Ortega

Con este antecedente, el edil morenista señaló que pedirán a la Contraloría que verifique el proceso de entrega de los apoyos educativos.

“Lo podemos hacer a través de la instancia correspondiente que es la Contraloría, pero si necesitamos ver qué afectivamente, sobre todo con este problema de dispersión de fondos que hubo, que todo llegué a buen puerto y que las personas puedan ejercer ese recurso. Pero claro que sí vamos a estar muy pendiente de que esto se lleva a cabo”, dijo

“Yo entiendo que por parte de esa autoridad, de esta dirección, había muy poco conocimiento del tema, no fue un proceso aseado, fue muy al vapor, y bueno, esperemos que el siguiente año sirva para que ya se pueda llevar a cabo de mejor manera”, añadió.

Revisión del presupuesto no se ha realizado: regidor

La revisión del presupuesto ejercido por las dependencias municipales no se ha realizado. El regidor del PRI, Luis Felipe Ipiens Humara, sostuvo que hasta el momento los informes financieros no se han presentado a la comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Irapuato.

Luego de que sin previo aviso desaparecieran los apoyos municipales para los pacientes con hemodiálisis, que a decir de la alcaldesa Lorena Alfaro García se debió a la falta de presupuesto, la regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga, solicitó una revisión al gasto que hasta el momento han ejercido las dependencias municipales.

Fotos: Eduardo Ortega 1 de 4

Sin embargo, esta verificación no se ha llevado a cabo.

“Todavía no, no hemos tenido el reporte. Hemos tenido varias reuniones de la comisión de Hacienda, pero todavía no nos han entregado lo que solicitó la regidora. Al menos yo no tengo conocimiento de que alguna dependencia haya entregado, no sé si lo entregaron a la presidenta de la comisión de Hacienda y posteriormente nos lo vaya a presentar a nosotros, pero en la comisión no lo hemos revisado”, comentó Ipiens Humara.

Señaló que algunas de las dependencias municipales, en los informes de actividades que presentan al cabildo, incluyen el reporte financiero. Sin embargo, dijo insistirá en que se presente el informe del gasto ejercido. Esto a fin de verificar que las dependencias apliquen su presupuesto conforme a sus planes y proyectos.

“Es el trabajo que tenemos que hacer en el Ayuntamiento: ver lo que se les autorizó y revisar si van conforme a los proyectos y programas que tienen”, concluyó.

El regidor del PRI, Luis Felipe Ipiens Humara. Foto: Eduardo Ortega

