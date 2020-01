Apoyarán a anexos para regularizarse

De los 240 anexos que operan en el estado de Guanajuato, sólo 13 de ellos se encuentran reconocidos bajo la norma; la Secretaría de Salud buscará la forma de darles capacitación

Anna Maciel

Irapuato.- De los 240 anexos que operan en el estado de Guanajuato, sólo 13 de ellos se encuentran reconocidos bajo la norma y cuentan con más de 750 camas, dijo Rosa Elda Villalobos Ugalde, directora de salud mental de la Secretaría de Salud estatal.

“Todos cumplen con la normativa, pero solamente trece se encuentran reconocidos bajo la norma, es decir que cubren una serie de ítems de manera específica, pero todo han cumplido con ciertos requisitos en el municipio, en temas de protección civil, de uso de suelo, de protección contra riesgos sanitarios, tiene aviso de funcionamiento. Sin embargo, trece se han logrado reconocerse”, indicó la funcionaria.

Sin sanciones

Por su parte, el Secretario de Salud Daniel Alberto Díaz, mencionó que no serán punitivos, sino que ayudarán a regularizar a todos estos lugares de atención de adicciones, cosa que también piden que los municipios tomen en cuenta para poder tener un control más claro en estos centros.

“Los anexos buscan ayudar a las personas con problemas de adicciones y lo que se busca es que se sumen a estar bajo reglas claras, normatividad, asesoría, no vamos a ser punitivos, que si un anexo no está regularizado se invita a regularizarse, no a cerrarlos, para que el sistema de atención se normalice y poder ayudar a más personas”, indicó Díaz.

En referencia a los que ocurrió en el municipio de Irapuato en donde diversos representantes de anexos, dijeron no ser tomados en cuenta por la Secretaria de Salud, ambos expresaron que no es así ya que realizan encuentros de Centros de Rehabilitación para brindarles capacitación y realizar un seguimiento a la Norma oficial 028.

Sobre si estos lugares son puntos de ataques o focos de delincuencia indicaron: “Estamos trabajando de manera conjunta con seguridad para que estos casos no se den y es una buena oportunidad para que de manera conjunta se sume el municipio, universidades, colegios médicos, dando el ejemplo de que es un tema multifactorial”, concluyó el Secretario

