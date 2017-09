Apoyan eliminar delito de circular taxi ejecutivo ilegal

Defiende PVEM a conductores de unidades especiales por circular sin permiso

Catalina Reyes

Guanajuato.- El Partido Verde Ecologista de México defendió en mesa de trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso local que se elimine del Código Penal el delito de circular taxis ejecutivos sin permiso porque argumentó que no hay nadie en la cárcel por este tipo penal.

“Este tipo penal no ha servido para nada. Según datos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) no hay personas que hayan sido procesadas por este delito. Entonces este delito no ha servido para inhibir esta conducta” Gerardo Fernández

Coordinador de

asesores del PVEM

En dicha mesa se analizó ayer la iniciativa que presentaron hace meses los diputados del PVEM para derogar el artículo 235 bis que dice así: “A quien dolosamente, por sí o por interpósita persona, preste u ofrezca el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija (taxi) o el servicio de transporte especial ejecutivo, sin contar con la concesión o el permiso expedido por la autoridad competente, se le impondrá de un mes a cuatro años de prisión y de 10 a 150 días de multa”, se señala.

Publicidad

Gerardo Fernández, coordinador de asesores del PVEM, señaló: “este tipo penal no ha servido para nada. Según datos de la Procuraduría de Justicia no hay personas que hayan sido procesadas por este delito. Entonces este delito no ha servido para inhibir esta conducta.

“No hay ninguna personal en la cárcel pese a que han sido detenidos 300 taxis ejecutivos” y de que hay en el estado más de 3 mil de estos vehículos circulando.

Gracias a este argumento, los diputados acordaron pedir a la Procuraduría de Justicia las cifras de denuncias presentadas contra taxis ejecutivos en el estado para poder tomar una decisión sobre si se deroga o no el artículo citado.

El gobierno del estado ha reforzado los operativos contra los taxis ejecutivos sin permiso en todos los municipios. archivo