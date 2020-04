Apoyan a comerciantes con publicidad en redes sociales

Staff Correo

Guanajuato. – En San Miguel de Allende diez organizaciones se unieron para hacer un frente y solicitar donaciones en especie para los más necesitados durante la cuarentena.

“El CCESMAC se enorgullece de los ciudadanos y de su gran corazón” dijo José Benigno Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Las organizaciones son: el Banco de Alimentos de San Miguel de Allende, el Patronato Pro niños, Feed the Hungry, la fundación Vamos México, la organización Cambiamos Juntos, Jóvenes Adelante, So Others May Eat, Jóvenes Adelante, la Cruz Roja y el Gobierno Municipal.

Las donaciones en especie están divididas en tres grupos: alimentos, limpieza personal, e higiene y hogar. Los centros de acopio están localizados en la XESQ radio San Miguel, el DIF municipal, Fábrica la Aurora y Kuni Doni en salida Celaya.

Para las donaciones económicas se habilitó la cuenta del Banco de Alimentos de San Miguel de Allende A.C. con el número de cuenta: 1044831731 y clabe: 072240010448317311 de Banorte.

G.R