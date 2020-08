Apoyan a bomberos con equipo de seguridad

Nayeli García

Irapuato.- En el jardín del Hospitalito no fue ni será talado ningún árbol y las raíces de los existentes serán tratados de acuerdo a las recomendaciones de un especialista ambientalista, aseguró el director de Obras Públicas, Jonathan Muñoz Angulo.

El director precisó que en la zona que corresponde al jardín será modificada el área verde y serán plantados siete árboles tipo encino, y no se contempla talar ni un solo árbol, y en las obras del Ramón Barreto de Tábora que son contiguas, serán colocados 13 árboles más tipo encinos.

Ante la petición del Grupo ecologista Planeta Cuatro en donde se pidió resarcir daño ocasionados a los árboles por las obras en esa zona, el director precisó que la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente ya estuvieron en la zona y se pidió la intervención de un arborista para que dictaminar el manejo de las raíces de los árboles y evitar que éstos se mueran.

“Se tiene un arborista para poder determinar cómo tratar las raíces y que no se muera el árbol, que es la preocupación de ellos, pero de mover un árbol no movimos nada, al contrario, desde que me dijeron del proyecto, preferimos mover el andador de la ubicación original para no afectar las raíces de los árboles”, puntualizó el director de Obras Públicas.

Dijo que los árboles de ese jardín son muy grandes y no pondrían en riesgo que murieran por las obras, por lo que se pensó desde un principio evitar dañar las raíces.

LC