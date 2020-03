Apoyan a adultos mayores en Dolores por Covid-19; destinarán 5 mdp

Redacción

Dolores Hidalgo.- A propuesta del alcalde Miguel Ángel Rayas, el ayuntamiento aprobó destinar 5 millones de pesos al programa Emergente de Apoyo al Adulto Mayor Dolorense. Cada beneficiario recibirá 2 mil pesos.

Cada adulto mayor de 60 años que se inscriba en el programa y que cumpla con los requisitos recibirá dicho incentivo para que se resguarde en sus hogares mientras pasa la contingencia.

Éste apoyo es para los adultos que no cuentan con seguridad social y que incluso venden en la calle para poder subsistir.

El presidente municipal Miguel Ángel Rayas Ortiz presentó el dictamen en el que propuso la creación del programa emergente de Apoyo al Adulto Mayor para apoyarlos con un incentivo económico que les permita resguardarse en sus hogares mientras dura la contingencia.

La secretaria de Ayuntamiento, Jennifer Rodríguez Cárdenas, dio lectura al dictamen, en el que recalcó el interés y la necesidad de apoyar con un recuso económico al sector social más desprotegido y propenso a sufrir contagios de la pandemia del coranavirus.

Por unanimidad de votos fue aprobado dicho programa con un recurso de cinco millones de pesos, los cuales serán entregados a los adultos mayores que no cuenten con un ingreso formal, que salen a las calles a realizar algún tipo de venta, que no cuenten con el apoyo de un familiar, que no tienen ningún tipo de seguridad social, además tendrán que firmar una carta compromiso para estén el mayor tiempo posible resguardado en su vivienda.

Con esta iniciativa serán entregados 2 mil pesos a cada adulto dolorense que cumpla con los requisitos.

En su intervención el regidor Ulises Barba Aguilera dijo “esta iniciativa representa un signo de solidaridad y de unión, no tengo la menor duda de que esto marca un parteaguas en la forma de sentir, ver y gobernar el municipio”.

De su lado, el edil Miguel Ángel Martínez Martínez señaló “alabo esta decisión, porque es muy importante para nuestros adultos mayores que se sientan cobijados por un gobierno que en verdad los está tomando en consideración.

Al final de la sesión Miguel Ángel Rayas dio a conocer que es importante que la ciudadanía atienda las recomendaciones del sector salud a fin de prevenir el brote del coronavirus en el municipio.