Apoya SSG a su personal médico con psicoterapias

Onofre Lujano

Acámbaro.- La regidora del PRI en el Ayuntamiento de Acámbaro Carol Castañeda Villagrán, y dirigente de ONMPRI, externó que no se están generando las condiciones para una elección abierta para la ciudadanía rumbo a la elección estatal, que era lo que el priismo guanajuatense esperaba.

Lo anterior porque se necesitaba que nuevamente la dirigencia estatal fuera legitimada, “donde creo que va más bien inducido el proceso a que sea por la elección de consejos para elegir la dirigencia estatal por consejos municipales y estatales”, indicó.

La regidora acambarense refirió que algunas dirigencias municipales, se supone que están en un proceso legal donde se metieron algunas impugnaciones.

“Me parece para los consejos políticos municipales, sin embargo, a nivel estatal ya están legitimados por eso creo que el panorama para el partido es que la Dirigencia Estatal se deberá de elegir por esa vía y en el terreno municipal también, podría ser el camino para legitimar a la actual dirigencia municipal, que fuera mediante el Consejo Político municipal.

Externó que “como priista, me mantengo en la postura que siempre me he manejado de manera institucional, habré de respetar los acuerdos que emanen de mi partido. Estoy sumado a los trabajados en el municipio y hay que recordar que sigo en el organismo nacional de mujeres priistas del ONMPRI”.

Recordó que renunció a la presidencia del partido del PRI municipal, “pero conservo el nombramiento del ONMPRI municipal de Acámbaro y esta organización en el estado está legitimado hasta el 2023, por el momento esta realizando los trabajos para que se reactiven los comités municipales desde el ONMPRI en cada municipio y hemos tenido reuniones con la dirigencia estatal, con Monserrat Vázquez Acevedo, con la exalcaldesa de Santiago Maravatio y Laura Chávez López.

LC