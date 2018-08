Apoya Paola Longoria la designación Ana Gabriela al frente de la Conade

La oriunda de San Luis Potosí aseguró que de alguna manera ha habido crecimiento en los espacios y oportunidades para las mujeres que quieren destacar

León.- La raquetbolista mexicana Paola Longoria, quien estuvo en la ciudad de León para dar una conferencia en el Foro Go 2, apoyó la llegada de Ana Gabriela Guevara al mando de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pues considera que su gestión traerá buenas cosas para el deporte debido a su experiencia.

Longoria es una de las deportistas más importantes del país tras acumular nueve campeonatos del mundo, además de ser tricampeona en Panamericanos y Juegos Centroamericanos donde se colgó tres medallas doradas en Barranquilla 2018; en plenitud de su carrera, consideró que las mujeres son las que están sacando la casta por el país.

“Estamos peleando por la equidad de género en el deporte, la realidad es que a veces hay deportes marcados para los hombres, hay más patrocinios y es triste, si nos vamos a números y resultados las mujeres en los últimos años somos las que hemos sacado la casta por el deporte mexicano”, dijo Paola.

Ana Guevara, Soraya Giménez, Lorena Ochoa, Paola Espinoza, Laura Sánchez, Liliana Ibáñez y la misma Paola Longoria, son algunas de las mujeres que han enaltecido el deporte mexicano, es por eso que la raquetbolista multicampeona mundial señaló han dado mucho y el apoyo no es el necesario a diferencia de los hombres.

La oriunda de San Luis Potosí aseguró que de alguna manera ha habido crecimiento en los espacios y oportunidades para las mujeres que quieren destacar en el deporte, aunque aún hay camino por recorrer pues la mentalidad ha sido una limitante.

Así mismo, Paola compartió que estará por abrir una escuela pública de raquetbol, por lo que se considera una buena embajadora al ser un deporte que únicamente se desarrolla en espacios privados y será en algunos meses cuando inaugure el lugar.

En tanto, Paola Longoria se congratuló por el hecho de que Ana Gabriela Guevara sea quien tome las riendas del deporte mexicano en la Conade, pues incluso, espera en un futuro cercano estar también al frente del deporte en este país, respaldada por su maestría en Ciencias Políticas.

“Estoy muy contenta, lo he dicho abiertamente, me encantaría estar al frente del deporte mexicano y ahora ver una mujer ahí como nunca había pasado es bueno, tiene una visión como atleta, no quiere decir que va llegar y lo va cambiar. Platiqué con ella y le di mi felicitación por llegar a un puesto importante, ojalá que nos sirva que ella que fue deportista le apueste más a lo que se necesita”, añadió.

La deportista de 29 años de edad, externó que parte de los cambios que considera importantes son centros para el desarrollo del deporte, apoyo al deporte amateur e incrementar becas para todos los deportistas, pues la educación y la práctica del deporte deberán ir siempre de la mano.

El siguiente paso en la carrera de Paola Longoria será el Mundial de raquetbol que se efectuará en San José Costa Rica del 10 al 18 de agosto, donde espera refrendar el título.

