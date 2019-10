Apoya PAN a Paniagua, la incitan a seguir trabajando

El dirigente nacional de Acción Nacional aseguró que los guanajuatenses deben valorar los gobernantes que ahora tienen y pidió a la población que cierren filas con las autoridades

Luz Zárate

Celaya.- La alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, recibió el espaldarazo del dirigente nacional del PAN, Marko Cortez y de los senadores y diputados federales, quienes la incitaron a seguir trabajando por Celaya y sus habitantes.

Durante el Primer Informe Legislativo de los diputados federales, Ricardo Villareal y Saraí Nuñez Cerón, estuvo presente la plana mayor del PAN guanajuatense y ahí todos los que hablaron manifestaron su respaldo a la presidenta municipal y la animaron a seguir trabajando.

“Por eso vengo a decirles, amiga Elvira no estás sola, aquí está tu partido a nivel nacional, aquí está tu partido a nivel estatal y municipal, aquí están tus diputados federales, aquí están tus senadores, aquí está Jesús Oviedo presidente de la bancada del PAN en el Congreso local y los diputados, aquí está el panismo nacional diciéndote: Elvira estamos contigo, estamos de tu lado, estamos respaldándote, vienen compañeros presidentes municipales a acompañarte. ¡No estás sola!”, dijo el líder panista.

El dirigente nacional del PAN, aseguró que los guanajuatenses deben valorar los gobernantes que ahora tienen, pues Guanajuato a comparación de otras entidades de la República, es atractivo en llegada de nuevas inversiones, creación de empleos, cultura y otras áreas.

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pueda haber perdido, cuiden lo que tienen, cuiden Guanajuato, cuiden todo lo que han logrado y la forma de hacerlo es cerrando filas. Hoy vengo a pedir a la gente de Celaya que cierre filas con nuestra presidenta municipal, hoy vengo a pedir a la gente de Guanajuato que cierra filas con nuestro gobernador Diego Sinue, hoy vengo a pedirles a ustedes hagan lo correcto, que hagan su trabajo, porque en el PAN estamos haciendo el nuestro y no están solos, vamos a levantar la voz cuantas veces”, dijo Cortez.

La presidenta Elvira Paniagua, señaló que ese espaldarazo la compromete a seguir trabajando y reiteró que no dará un paso atrás.

“Me siento muy agradecida por las palabras de nuestro dirigente nacional, en este marco del informe de nuestros diputados federales por Celaya. Agradezco el respaldo que me da mi partido porque me conocen muy bien y no daremos un paso atrás, saben el valor de Celaya, saben el valor de su gente, saben lo que estamos haciendo, saben por lo que estamos pasando”, mencionó.

Paniagua dijo que hoy Celaya pasa por un momento difícil en materia de seguridad, pero seguirá trabajando para que regrese la paz a Celaya.

“Hoy es un momento complicado en materia de seguridad o inseguridad y que no había sucedido en otros momentos, pero que me tocó estar a mi, vamos a seguir trabajando, redoblando esfuerzos, no nos queda más que seguir trabajando y haciendo lo que nos toca hacer y unir esfuerzos, él viene y nos dice desde afuera y debemos de reconocer todos los guanajuatenses que Guanajuato se mide diferente, suena diferente y causa ruido en otros lados. Nosotros ahí estaremos trabajando, dando la cara y estaremos dando la batalla en un escenario bien complicado”, señaló.

La alcaldesa dijo que en Celaya no se bajará la guardia en materia de seguridad.

“En Guanajuato se trabaja diferente en materia de seguridad, no se baja la guardia y los municipios no tenemos qué hacerlo”, señaló Paniagua Rodríguez.

