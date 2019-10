Apoya Beatriz Hernández proyecto de nuevo aeropuerto

La alcaldesa de Salamanca dijo que es una gran oportunidad para este municipio y un detonante económico para el centro del país

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, dijo que un aeropuerto en las 970 hectáreas que tiene el gobierno del estado entre Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas, es una gran oportunidad para este municipio y un detonante económico para el centro del país.

“Es una gran oportunidad para Salamanca, es un detonante muy fuerte para el Centro del Estado y del país, creo que los terrenos donde están ubicados, generaría una solución muy fuerte para los estados de Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí incluso del centro del Estado.

No conozco el proyecto como tal, pero me parece que la intención es muy buena, estaría a favor de que se logre instalar el aeropuerto en Salamanca y que aprovechemos todas esa tierra que se compró para la nueva refinería, entonces se invirtió y me parece que es una oportunidad valiosísima para el municipio”, precisó.

Para determinar cómo puede apoyar el municipio, dijo que primero se tiene que conocer el proyecto, “eso sería lo más importante, saber qué opina la federación, que yo creo que lo pueden ver con buenos ojos, porque también es un detonante de desarrollo en la economía del estado que impactará fuertemente en Salamanca; si se requiere apoyo de Salamanca, nos ponemos de acuerdo y yo encantada de la vida, por Salamanca lo que sea”.

Lo anterior luego de que el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el lunes pasado en este municipio que ha tenido acercamiento con los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea para sumarlos como socios de este proyecto, del que dijo hay interés, de hecho ya enviaron personal a revisar el terreno e iniciar estudio de los vientos para ir determinando la viabilidad de este proyecto.

Recordar que estas 970 hectáreas se localizan en los límites de los municipios de Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán, se adquirieron en la administración del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, para conseguir ser sede de una nueva refinería; en ese proceso ganó Hidalgo y Salamanca obtuvo el compromiso de reconfigura la refinería, sin embargo hasta ahora, ni la refinería de Hidalgo, ni la reconfiguración de la refinería en Salamanca se han concretado.

