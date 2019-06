Aportan domicilios falsos dueños de constructoras

Brotan anomalías en empresas que contrató la pasada administración; ambas son investigadas por incumplir con obras de drenaje que implicarían un daño al erario por 20 mdp

Jazmín Castro / Cuca Domínguez

León / Salamanca.- Los propietarios de las constructoras Gurta S.A. de C.V. y Rago Logistics of Building S.A de C.V., ambas denunciadas por incumplir con obras de drenaje y la construcción de una planta de tratamiento al cierre de la administración del panista Antonio Arredondo Muñoz, no viven ni son localizables en los domicilios que proporcionaron ante las autoridades fiscales.

Así lo constató Correo al acudir a los inmuebles que los supuestos dueños de ambas empresas registraron al constituirlas ante el Registro Público del Comercio, ya que ninguno de esos domicilios alberga oficinas y sólo se trata de viviendas en colonias populares, en las que nunca han residido y tampoco los conocen, según confirmaron sus moradores.

Cambia de representante

La constructora Gurta S.A. de C.V. fue registrada ante el notario público 44 de León, Alejandro Durán Llamas, el 1 de abril de 2013, por los socios accionistas Irene González Vázquez (administradora única) y Javier Pineda Ávila, cada uno con una aportación de 50 mil pesos al iniciar operaciones.

Ante la autoridad fiscal, ella dijo vivir en la calle Rey Alfonso VI, número 111, de la colonia Vibar; la cual es una casa pequeña de interés social habitada por una pareja con dos menores. Ahí nadie conoce a Irene González Vázquez. Los vecinos sólo recuerdan que alguna vez utilizaron la casa como taller de calzado, pero no conocen a alguien que haya estado relacionado con alguna empresa de la construcción o similar por la zona.

En el acta constitutiva de Gurta S.A. de C.V., Javier Pineda Ávila dijo ser localizable en la calle Nicolás Calvo 108, en la colonia Presidentes de México. Sin embargo, allí reside una mujer de la tercera edad desde hace más de 30 años, la cual aclaró que nadie más ha vivido ahí y que el inmueble nunca ha sido habilitado como negocio. También negó tener familiares que se llamen Javier o apelliden Pineda Ávila.

En una asamblea del 4 de enero 2016, se aprobó ceder la representación de la empresa a Jorge Martínez Gallegos (quedó como administrador único, aunque no se especifica cuántas acciones adquirió ni a qué costo); Irene González renunció a sus derechos de forma parcial, y Javier Pineda dejó de aparecer entre los accionistas.

Repite socio

El 21 de junio de 2016, el mismo Jorge Martínez Gallegos y Javier Pineda Ávila -exsocio de la empresa Gurta y que dijo vivir en la colonia Presidentes de México, en León— constituyeron Rago Logistics of Building S.A de C.V., ante el notario público 3, Gabriel Medina Rodríguez, en Salamanca.

Jorge Martínez es el socio mayoritario con una aportación de 1.5 millones de pesos, y Javier Pineda dio 500 mil al capital.

Como objeto social se establece: “Proporcionar servicios de construcción y mantenimiento de obra civil y arquitectónica; así como la construcción de carreteras y terracerías, y todo lo relacionado con las vías de comunicación, con sus respectivos señalamientos rieles, boyas, vialetas, etcétera”.

En el acta constitutiva no se mencionan domicilios de la empresa ni sus accionistas.

Se niegan a responder

El representante legal de las constructoras Gurta y Rago Logistics of Building, Jorge Martínez Gallegos, afirmó que las empresas no han sido notificadas de las acusaciones por el incumplimiento de las obras, pero excusó no poder pronunciarse al respecto por recomendaciones de su abogado y para no afectar el proceso legal.

En entrevista telefónica, reconoció que está enterado de las denuncias en contra de ambas empresas por lo que salió en los medios de comunicación, pero reiteró que será hasta que concluya el proceso y una vez que su abogado lo autorice, cuando hablará del tema.

Correo solicitó una entrevista al exalcalde Antonio Arredondo Muñoz, hoy subsecretario de Planeación y Operación para la Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, para conocer su opinión acerca de las denuncias presentadas en su contra por el presunto daño al erario, pero también pretextó no poder pronunciarse para no entorpecer las investigaciones.

Inician pesquisa

El 28 de mayo, el gobierno que encabeza la morenista Beatriz Hernández Cruz presentó tres denuncias ante la a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presunto daño al erario, cuyo monto asciende a 20 millones de pesos, recurso que incluye incrementos no justificados de obras ejecutadas en la comunidad Santa Rita, en las cuales se detectaron irregularidades y quedaron inconclusas.

Las denuncias presumen actos ilícitos y de corrupción del exalcalde Antonio Arredondo y otros servidores públicos por los contratos que suscribieron con las constructoras Gurta S.A. de C.V. y Rago Logistics of Building S.A de C.V.